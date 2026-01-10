গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    আন্তর্জাতিক

    যুক্তরাষ্ট্র না করলে রাশিয়া-চীন গ্রিনল‍্যান্ড দখল করবেঃ ট্রাম্প

    আন্তর্জাতিক ডেস্কঃ
    জানুয়ারি ১০, ২০২৬ ১১:৫৭ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    যুক্তরাষ্ট্রকে ভবিষ্যতে রাশিয়া বা চীনের দখল ঠেকাতে গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা নিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শুক্রবার (৯ জানুয়ারি) হোয়াইট হাউসে তেল কোম্পানির নির্বাহীদের সঙ্গে বৈঠকের সময় তিনি এ কথা বলেছেন। ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ খবর জানিয়েছে।

    ট্রাম্প বলেছেন, গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আমরা কিছু একটা করব ওরা পছন্দ করুক বা না-ই করুক। কারণ আমরা যদি না করি, তাহলে রাশিয়া বা চীন গ্রিনল্যান্ড দখল করে নেবে। আর আমরা রাশিয়া বা চীনকে প্রতিবেশী হিসেবে দেখতে চাই না।

    তিনি আরও দাবি করেছেন, ১৯৫১ সালের একটি চুক্তির আওতায় গ্রিনল্যান্ডে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি থাকলেও তা দ্বীপটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

    এ বিষেয়ে হোয়াইট হাউস আরও জানিয়েছে, গ্রিনল্যান্ডকে যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনতে বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলছে। এর মধ্যে প্রয়োজনে মার্কিন সেনাবাহিনী ব্যবহারের বিষয়টিও রয়েছে। আবার গ্রিনল্যান্ডবাসীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রদানের প্রস্তাবও রয়েছে। যার মাধ্যমে ডেনমার্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দিতে বলা হতে পারে।

    রয়টার্সের সংবাদে উল্লেখ করা হয়েছে, ট্রাম্প ও তার প্রশাসনের এ ধরনের মন্তব্যে ইউরোপজুড়ে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কোপেনহেগেনসহ ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীর নেতারা এসব বক্তব্যকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

    উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ডেনমার্ক ও ন্যাটোর মিত্রদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি রয়েছে।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5634

