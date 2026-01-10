গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    রাজনীতি

    তারেক রহমানের সঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনারের বৈঠক

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    জানুয়ারি ১০, ২০২৬ ৭:০৯ অপরাহ্ণ
    • তারেক রহমানের সঙ্গে ভারতীয় হাইকমিশনারের বৈঠক

      সংগৃহীত ছবি

    বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা।

    শনিবার (১০ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

    এ সময় বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

    তবে, কী বিষয় নিয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে, তা আনুষ্ঠানিকভাবে জানায়নি বিএনপি।

    এদিকে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ও ইইউ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ মিশনের প্রধান পর্যবেক্ষক ড. ইভারস আইজাবস।

    প্রায় ঘণ্টাব্যাপী চলা বৈঠক শেষে বিকেল ৪টার একটু আগে কার্যালয় থেকে বের হয় ইউরোপীয় ইউনিয়নের নির্বাচনী পর্যবেক্ষক দল।

    এর আগে শুক্রবার (০৯ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ঢাকায় নিযুক্ত পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইমরান হায়দার।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5625

