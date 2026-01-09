তারেক রহমানের সফর ঘিরে উজ্জীবিত রংপুর

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের রংপুর অঞ্চলে সফর ঘিরে উজ্জীবিত বিএনপির তৃণমূলের নেতাকর্মীরা। আগামী ১১ জানুয়ারি থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত সড়ক পথে তিনি এ অঞ্চলের বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুর. দিনাজপুর. পঞ্চগড়, নীলফামারী ও লালমনিরহাট জেলা সফর করবেন। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের সফর ঘিরে পথে পথে বিএনপির নেতাকর্মী ছাড়াও সাধারণ মানুষের সর্ববৃহত জনসমাগম করার লক্ষ নির্ধারণ করেছে দলটি।
দলীয় প্রধানের সফর সফল করতে গত বুধবার দুপুরে রংপুর চেম্বার মিলনায়তনে এই অঞ্চলের ৩০টি আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থীদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠক করেছেন বিএনপি নেতারা। তাঁর এই সফর ঘিরে পথে পথে সর্ববৃহৎ সমাগমে নির্দেশনা দেওয়া হয়।
দলীয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী ১১ জানুয়ারি সকাল ১০টার মধ্যে ঢাকা থেকে সড়ক পথে রওনা দেবেন তারেক রহমান। পথে দুপুর ১টার দিকে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার সন্তোষে অবস্থিত পীর শাহজামান দীঘির পাশে মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানির মাজার জিয়ারত ও দোয়া মাহফিলে অংশ নেবেন। সেখান থেকে বিকেল ৩টায় সিরাজগঞ্জের জুলাই যোদ্ধা ও আহত পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এরপর রাত ৮টায় তিনি বগুড়া পৌঁছে সেখানে রাতযাপন করবেন।
সফরসূচি অনুযায়ী, তারকে রহমান ১২ জানুয়ারি সকাল ১০টায় বগুড়া থেকে রংপুরের উদ্দেশে রওনা দেবেন। পথে জুলাই যোদ্ধা ও আহত পরিবারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে করতে দুপুর ২টায় পীরগঞ্জের বাবনপুরে জুলাই গণ-অভ্যূত্থানের প্রথম শহীদ আবু সাঈদের কবর জিয়ারত ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং দোয়া মাহফিলে অংশ নিয়ে দিনাজপুরে যাবেন তিনি। সেখানে তাঁর নানি মরহুমা তৈয়বা মজুমদারের কবর জিয়ারত করবেন। সেখান থেকে রাত ১১টায় ঠাকুরগাঁওয়ে পৌঁছে রাতযাপন করবেন।
সফরসূচিতে আরো বলা হয়, ১৩ জানুয়ারি ঠাকুরগাঁও থেকে সকাল ১০টায় রওনা দিয়ে পথে পথে জুলাই যোদ্ধা ও আহত পরিবারের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে পঞ্চগড়ে পৌঁছাবেন দুপুর ১টায়। সেখানে দোয়া মাহফিলে অংশ নিয়ে নীলফামারীতে পৌঁছাবেন বেলা ৪টায়। সেখান থেকে পথে পথে জুলাই যোদ্ধা ও আহত শহীদ পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে লালমনিরহাটে পৌঁছাবেন সন্ধা ৭টায়। লালমনিরহাট হয়ে পথে পথে সৌজন্য বিনিময় করে রাত ১১টায় রংপুর পৌঁছে সেখানে রাতযাপন করবেন।
পরদিন ১৪ জানুয়ারি সকাল ১০টায় রংপুর থেকে বের হয়ে দুপুর ১টায় পৌঁছাবেন বগুড়ার গাবতলিতে পৈত্রিক বাড়িতে। সেখান থেকে ঢাকায় ফিরবেন ওইদিন রাত ৮টায়।
তারেক রহমানের এই সফর ঘিরে রংপুর অঞ্চলজুড়ে বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। বিপুল পরিমাণ নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ যাতে পথে পথে তাঁকে স্বাগত জানাতে পারে, সেজন্য এরই মধ্যে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক প্রার্থী কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করছেন, শুরু করেছেন প্রচারণা।
বিএনপির রংপুর বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আসাদুল হাবিব দুলু বলেন, তারেক রহমানের এই সফর একটি ইতিহাসের মাইল ফলক হিসেবে কাজ করবে। দীর্ঘ সময় পর তিনি দেশের উত্তরাঞ্চলের ৯টি প্রধান জেলা সফর করবেন। পথে পথে শুধু বিএনপি নেতাকর্মীরা নয়, সাধারণ মানুষও তাঁকে স্বাগত জানাতে উদগ্রীব। তিনি পথিমধ্যে জুলাই যোদ্ধা, আহত পরিবার ও দীর্ঘ গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শহীদদের কবর জিয়ারত করবেন। এর মাধ্যমে এ অঞ্চলের সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়টিও নিজ চোখে পরিদর্শন ও অনুধাবন করবেন।