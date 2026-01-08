১-২ দিনের মধ্যে গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে রেমিট্যান্স জমার নির্দেশ বাংলাদেশ ব্যাংকের

সার্কুলারটি অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে জানানো হলেও ব্যাংকগুলোকে পুরোপুরি প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে।
প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের অর্থ দ্রুততম সময়ে এবং কোনো ধরনের বিলম্ব ছাড়াই গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে দিতে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে কঠোর নির্দেশনা দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এখন থেকে সর্বোচ্চ এক থেকে দুই দিনের মধ্যে রেমিট্যান্সের অর্থ গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আন্তঃদেশীয় পেমেন্ট প্রসেসিং ব্যবস্থায় দক্ষতা বৃদ্ধি এবং অনাকাঙ্ক্ষিত দেরি কমানোর লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে জারি করা এক সার্কুলারে এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। সার্কুলারটি অবিলম্বে কার্যকর হবে বলে জানানো হলেও ব্যাংকগুলোকে পুরোপুরি প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনায় বলা হয়েছে, অনুমোদিত ডিলার (এডি) ব্যাংকগুলো রেমিট্যান্সের বার্তা পাওয়ার সাথে সাথে নিরাপদ ইলেকট্রনিক চ্যানেলের মাধ্যমে গ্রাহককে অবহিত করবে। ব্যাংকিং সময়ের মধ্যে রেমিট্যান্সের বার্তা বা মেসেজ পাওয়া গেলে তা ওই দিনই গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে জমা (ক্রেডিট) করতে হবে। আর যদি ব্যাংকিং সময়ের পরে মেসেজ আসে, তবে পরবর্তী কার্যদিবসের মধ্যে টাকা জমা নিশ্চিত করতে হবে।
রেমিট্যান্সের টাকা দ্রুত প্রক্রিয়াকরণের জন্য ব্যাংকগুলোকে ‘স্ট্রেইট-থ্রু প্রসেসিং’ (এসটিপি) অথবা ঝুঁকিভিত্তিক দ্রুততর প্রসেসিং পদ্ধতি অনুসরণের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। যদি প্রয়োজনীয় বা অত্যাবশ্যক তথ্য হাতে থাকে, তবে কিছু নথিপত্র বা আনুষ্ঠানিকতা বাকি থাকলেও গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে দেওয়া যাবে। প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই বা ডকুমেন্টেশনের কাজ টাকা জমা করার পরেও সম্পন্ন করা যাবে।
তবে যেসব ক্ষেত্রে আগে অর্থ জমা দিয়ে পরে যাচাই করা সম্ভব নয়, সেখানে ৩ কার্যদিবসের মধ্যে প্রি-ক্রেডিট ভেরিফিকেশন বা যাচাইকরণ শেষ করে লেনদেন নিষ্পত্তি করতে হবে।
প্রক্রিয়াটি আরও ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশ ব্যাংক জানিয়েছে, ব্যাংকগুলো এখন থেকে নস্ট্রো অ্যাকাউন্টের ‘এন্ড-অফ-ডে’ স্টেটমেন্টের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ‘ইন্ট্রা-ডে ক্রেডিট কনফার্মেশন’ ব্যবহার করবে। এ ছাড়া লেনদেনের রিকনসিলিয়েশন ব্যবস্থার উন্নতি করতে বলা হয়েছে, যেখানে রিকনসিলিয়েশন ব্যবধান সাধারণত ৬০ মিনিটের বেশি হবে না।
পেমেন্ট ট্র্যাকিং বা গতিবিধি পর্যবেক্ষণে স্বচ্ছতা আনতে ব্যাংকগুলোকে ‘ইউনিক এন্ড-টু-এন্ড ট্রানজেকশন রেফারেন্স’ (ইউইটিআর) ব্যবহারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে রেমিট্যান্স আসা থেকে শুরু করে গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে জমা হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ ট্র্যাক করা যাবে।
পাশাপাশি ব্যাংকগুলোকে তাদের ডিজিটাল বৈদেশিক মুদ্রা প্ল্যাটফর্মগুলো আরও শক্তিশালী করতে বলা হয়েছে, যাতে ভবিষ্যতে ফরম-সি এবং ফরম-সি (আইসিটি) এর ব্যবহার পুরোপুরি বন্ধ করা যায়।
বাংলাদেশ ব্যাংকের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন ব্যবসায়িক খাতের সংশ্লিষ্টরা। তারা বলছেন, এই সিদ্ধান্তের ফলে প্রবাসীদের মধ্যে ব্যাংকিং চ্যানেলে টাকা পাঠানোর আস্থা বাড়বে এবং আন্তর্জাতিক মানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে বাংলাদেশের রেমিট্যান্স সেবা।
তবে ব্যাংক কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই নতুন ব্যবস্থার সাথে পুরোপুরি মানিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে ট্রানজিশন পিরিয়ডে কিছু পরিচালনগত চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারেন তারা।