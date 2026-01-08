গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    জাতীয়

    জুলাইযোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশের খসড়া প্রস্তুত: আসিফ নজরুল

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    জানুয়ারি ৮, ২০২৬ ৭:১১ অপরাহ্ণ
    • আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল

      আইন উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল | সংগৃহীত ফাইল ছবি

    চব্বিশের গণঅভ্যুত্থানের জুলাইযোদ্ধাদের দায়মুক্তির অধিকার রয়েছে এবং এর অধ্যাদেশের জন্য একটি খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আইন, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

    বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুকে এক পোস্টে তিনি এ তথ্য জানান।

    পোস্টে আসিফ নজরুল লেখেন, জুলাইযোদ্ধারা জীবনবাজি রেখে দেশকে ফ্যাসিস্ট শাসন থেকে মুক্ত করেছিল। অবশ্যই তাদের দায়মুক্তির অধিকার রয়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানকালে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার খুনিদের বিরুদ্ধে তারা যে প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম করেছিল সেজন্য তাদের দায়মুক্তি দিয়ে আইন প্রণয়নের প্রয়োজনও রয়েছে।

    আইন উপদেষ্টা লেখেন, এ ধরনের আইন প্রণয়ন সম্পূর্ণ বৈধ। আরব বসন্ত বা সমসাময়িককালে বিপ্লব (বা গণঅভ্যুত্থানে) জনধিকৃত সরকারগুলোর পতনের পর বিভিন্ন দেশে এ ধরনের দায়মুক্তির আইন হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৬ অনুচ্ছেদে দায়মুক্তির আইনের বৈধতা রয়েছে এবং ১৯৭৩ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের পর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য দায়মুক্তি আইন হয়েছিল।

    জুলাইযোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশের খসড়া প্রস্তুত উল্লেখ করে তিনি লেখেন, এসব নজির ও আইনের আলোকে আইন মন্ত্রণালয় দায়মুক্তি অধ্যাদেশের একটি খসড়া তৈরি করেছে। ইনশা আল্লাহ আগামী উপদেষ্টামণ্ডলীর বৈঠকে তা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে। জুলাইকে নিরাপদ রাখা আমাদের পবিত্র দায়িত্ব।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5606

