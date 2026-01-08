গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    •  প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    16. বিনোদন
    17. বিশেষ প্রতিবেদন
    18. রাজনীতি
    19. শিক্ষাঙ্গন
    20. শেখ হাসিনার পতন
    21. সম্পাদকীয়
    22. সারাদেশ
    23. স্বাস্থ্য
    24. হট আপ নিউজ
    25. হট এক্সলুসিভ
    26. হাই লাইটস
    জাতীয়

    প্রশাসনের পক্ষপাত নিয়ে অভিযোগের বিষয়ে যা বললেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    জানুয়ারি ৮, ২০২৬ ৪:৫৪ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    নির্বাচন ঘনিয়ে আসতেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে প্রশাসনের পক্ষপাতের যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তার কোনো বাস্তব ভিত্তি নেই বলে দাবি করেছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব ড. শেখ আব্দুর রশীদ।

    বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ দাবি করেন তিনি।

    ড. শেখ আব্দুর রশীদ বলেন, নির্বাচন সামনে এলে কেউ কোনো কারণে সংক্ষুব্ধ হলে এ ধরনের অভিযোগ করেই থাকে। এটি নতুন কিছু নয়, আগেও এমনটা করা হয়েছে। তবে মাঠ প্রশাসনের কারো বিরুদ্ধে যদি সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়, তবে অবশ্যই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

    মাঠ প্রশাসনে বড় কোনো রদবদল বা কর্মকর্তাদের বদলির গুঞ্জন নিয়ে তিনি জানান, সরকার আপাতত এ নিয়ে কিছু ভাবছে না। তবে বিষয়টি সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের (ইসি) এখতিয়ারে।

    তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন যদি সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে কাউকে বদলি বা রদবদল করা প্রয়োজন মনে করে, তবে তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

    মন্ত্রিপরিষদ সচিবের মতে, বর্তমান প্রশাসনের ওপর সরকারের পূর্ণ আস্থা রয়েছে।

    তিনি বিশ্বাস করেন, বর্তমান জনবল ও কাঠামো দিয়েই একটি নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেয়া সম্ভব। কোনো ধরনের অহেতুক অভিযোগে বিভ্রান্ত না হয়ে প্রশাসনকে তার স্বাভাবিক গতিতে কাজ করতে দেয়ার আহ্বানও জানান তিনি।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5606

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে অসত্য সংবাদ প্রকাশ করলে আদালত অবমাননার দায় নিতে হবে
  • জুলাইযোদ্ধাদের দায়মুক্তি অধ্যাদেশের খসড়া প্রস্তুত: আসিফ নজরুল
  • ১-২ দিনের মধ্যে গ্রাহকের অ্যাকাউন্টে রেমিট্যান্স জমার নির্দেশ বাংলাদেশ ব্যাংকের
  • গ্লোবাল প্লাস্টিকস চুক্তির খসড়া প্রত্যাখ্যান, দূষণরোধে কঠোর পদক্ষেপ চায় বাংলাদেশ
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • ২৪ জেলায় শৈত্যপ্রবাহ, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৭ ডিগ্রি
  • প্রথম ধাপে ভেনেজুয়েলা থেকে সর্বোচ্চ ৫ কোটি ব্যারেল তেল আনতে ট্রাম্পের ঘোষণা
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…