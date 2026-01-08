যুক্তরাষ্ট্রে খালেদা জিয়ার নামে সড়কের নামকরণ

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যে বাংলাদেশের তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নামে একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছে। হ্যামট্রমিক শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ ‘কারপেন্টার স্ট্রিট’ এখন থেকে তার নামেই পরিচিত হবে।
হ্যামট্রমিক সিটির জোসেফ ক্যাম্পাও ও কোনাল্ট স্ট্রিটের মধ্যবর্তী অংশটি বেগম খালেদা জিয়ার নামে নামকরণের প্রস্তাব সম্প্রতি সিটি কাউন্সিলে অনুমোদন পায়। বর্তমানে কাউন্সিলে চারজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন, যাদের সক্রিয় উদ্যোগেই এই নামকরণ সম্ভব হয়েছে।
প্রবাসী বাংলাদেশিরা এ সিদ্ধান্তকে বাংলাদেশের ইতিহাস, নেতৃত্ব ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি হিসেবে দেখছেন। তাদের মতে, এটি শুধু একটি সড়কের নাম পরিবর্তন নয়; বরং বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল।
এর আগে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের নামে একটি সড়কের নামকরণ করা হয়েছিল। এবার মিশিগানে বেগম খালেদা জিয়ার নামে সড়কের নামকরণের মাধ্যমে প্রবাসে বাংলাদেশের আরেকটি রাজনৈতিক অধ্যায় স্থায়ী রূপ পেল।
স্থানীয়দের ধারণা, এই উদ্যোগ নতুন প্রজন্মের প্রবাসী বাংলাদেশিদের দেশের ইতিহাস ও নেতৃত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে ভূমিকা রাখবে। বৈচিত্র্যময় জনপদের জন্য পরিচিত হ্যামট্রমিক শহরে একজন সাবেক বাংলাদেশি প্রধানমন্ত্রীর নামে সড়কের নামকরণ দুই দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করবে।
বিদেশে বসবাসকারী বাংলাদেশিরা এ অর্জনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, এটি প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটির ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সক্ষমতার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ।