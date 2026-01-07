গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    শিক্ষাঙ্গন

    দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য জরুরি নির্দেশনা

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    জানুয়ারি ৭, ২০২৬ ৯:৪০ পূর্বাহ্ণ
    Link Copied!

    দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য জরুরি নির্দেশনা দিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর। অধিদপ্তরের অধীনস্থ স্কুলসমূহের শিক্ষার্থীদের নিয়ে দেশব্যাপী চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক, গজল প্রতিযোগিতা সংক্রান্ত এই নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

    মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

    বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনস্থ স্কুলসমূহের শিক্ষার্থীদের নিয়ে দেশব্যাপী চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক, গজল প্রতিযোগিতা-২০২৬ এবং দেশের সব জেলা স্টেডিয়ামে বছরব্যাপী ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন ও কারাতে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে আগ্রহী মর্মে উক্ত প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীদের অংশ গ্রহণের অনুমতির জন্য আবেদন করেছেন। প্রতিয়োগিতায় অংশগ্রহণ বা রেজিস্ট্রেশন এর জন্য কোনো অর্থ প্রয়োজন নেই।

    এতে আরও বলা হয়েছে, প্রতিযোগিতাসমূহে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে আগ্রহী প্রতিযোগীদের ১ জানুয়ারি থেকে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ওয়েবসাইটসমূহের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন/আবেদন করতে হবে।

    ওয়েবসাইটসমূহ নিম্নরূপঃ
    চিত্রাঙ্কন: https://art.infostudents.com
    কবিতা আবৃত্তি: https://poem.infostudents.com
    একক বিতর্ক: https://debate.infostudents.com
    গজল: https://gazal.infostudents.com
    ক্রিকেট: https://cricket.infostudents.com
    ফুটবল: https://football.infostudents.com
    ব্যাডমিন্টন: https://badminton.infostudents.com
    কারাতে: https://karate.infostudents.com

    বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, ট্যালেন্ট স্পোর্টস লিমিটেড কর্তৃক আয়োজিত চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তি, বিতর্ক, গজল প্রতিযোগিতা-২০২৬ এবং দেশের সব জেলা স্টেডিয়ামে বছরব্যাপী ক্রিকেট, ফুটবল, ব্যাডমিন্টন ও কারাতে প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে আগ্রহী প্রতিভাবান ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এবং প্রতিষ্ঠান প্রধানদের নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

    বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে এখানে ক্লিক করুন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5590

