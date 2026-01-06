ভেনেজুয়েলায় কিউবার বহু সৈন্য নিহত, অভিযানকে ‘দুর্দান্ত’ বললেন ট্রাম্প

ভেনিজুয়েলায় সাম্প্রতিক সামরিক অভিযানকে দুর্দান্ত বলে মন্তব্য করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই অভিযানে কিউবার বহু সেনা নিহত হয়েছেন বলে স্বীকার করেছেন তিনি।
মঙ্গলবার (০৭ জানুয়ারি) ওয়াশিংটনে হাউস রিপাবলিকান আইনপ্রণেতাদের এক বৈঠকে এসব কথা বলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।
ট্রাম্প জানান, ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেফতারের যে অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বাহিনী অংশ নেয়, সেখানে অনেক, অনেক কিউবান সেনা নিহত হয়েছেন।
কিউবার পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে, শনিবার ভেনিজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে মাদুরো ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসের বাসভবনে মার্কিন অভিজাত বাহিনীর অভিযানে ৩২ জন কিউবান নাগরিক নিহত হয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র কেন এই অভিযান চালিয়েছে তা নিয়ে ব্যাখ্যাও দেওয়া হয়েছে।
কিউবার রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা প্রেনসা লাতিনার খবরে বলা হয়েছিল, নিহত কিউবানরা ভেনেজুয়েলা সরকারের অনুরোধে কিউবার সামরিক বাহিনীর হয়ে মিশন পরিচালনা করছিলেন।
সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, তারা হামলাকারীদের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং বিভিন্ন স্থাপনায় বোমা হামলায় প্রাণ হারান। মৃত্যুর আগে তারা নিকোলাস মাদুরোকে বাঁচাতে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।
দীর্ঘদিন ধরে ভেনেজুয়েলার ঘনিষ্ঠ মিত্র কিউবা। মাদুরো সরকারের পক্ষে দেশটি সামরিক ও পুলিশি সহায়তা দিয়ে আসছে।
গত শুক্রবার (২ জানুয়ারি) মার্কিন সামরিক অভিযানের পর মাদুরো ও তার স্ত্রীকে নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হয়। সোমবার (৫ জানুয়ারি) মাদকসংক্রান্ত মামলায় তাদের যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে হাজির করা হলে সেখানে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন মাদুরো।
মাদুরোকে আটক করে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে ভেনেজুয়েলায় অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।
দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিয়োসদাদো কাবেলোর শেয়ার করা একটি ছবিতে রাজধানী কারাকাসের রাস্তায় সশস্ত্র পুলিশ টহল দিতে দেখা গেছে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের ‘সবসময় অনুগত, কখনো বিশ্বাসঘাতক নই’ স্লোগান দিতে শোনা যায়।
এক ভেনিজুয়েলান নারী জানান, ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর ঘনিষ্ঠ অনেক ব্যক্তি এখনো গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল রয়েছেন। ফলে দেশজুড়ে ভীতি ও চাপের পরিবেশ এখনো কাটেনি।
এর আগে নির্বাসিত বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো মাদুরোর আটককে ‘মানবতা, স্বাধীনতা ও মানবিক মর্যাদার জন্য এক বিশাল অগ্রগতি’ বলে অভিহিত করেন।