গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    •  প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    16. বিনোদন
    17. বিশেষ প্রতিবেদন
    18. রাজনীতি
    19. শিক্ষাঙ্গন
    20. শেখ হাসিনার পতন
    21. সম্পাদকীয়
    22. সারাদেশ
    23. স্বাস্থ্য
    24. হট আপ নিউজ
    25. হট এক্সলুসিভ
    26. হাই লাইটস
    জাতীয়

    ‘সেন্টমার্টিনে পর্যটন ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে’

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    জানুয়ারি ৬, ২০২৬ ৬:৩৬ অপরাহ্ণ
    • পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন; পানি সম্পদ এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

      পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন; পানি সম্পদ এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান | সংগৃহীত ফাইল ছবি

    Link Copied!

    পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন; পানি সম্পদ এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, সরকার সেন্টমার্টিনে পর্যটন ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে, পাশাপাশি দ্বীপের মানুষের জন্য বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বলেন, এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেন্টমার্টিন দ্বীপকে সংরক্ষণ করা, পর্যটন নয়।

    মঙ্গলবার (০৬ জানুয়ারি) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের (বিএসসিএল) ব্যবসায়িক কৌশলগত সংলাপে অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন তিনি।

    উপদেষ্টা রিজওয়ানা বলেন, এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেন্টমার্টিন দ্বীপকে সংরক্ষণ করা, পর্যটন নয়।

    সেন্টমার্টিন অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে আছে-এ কথা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, জীববৈচিত্র ফিরিয়ে আনাই এখন অগ্রাধিকার দিতে হবে তাই পর্যটন নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

    পর্যটকরা স্থানীয় মানুষের সঙ্গে থেকে প্রকৃতি উপভোগ করবে, বাইরে থেকে গিয়ে রিসোর্ট তৈরির দরকার নেই বলেও জানান তিনি।

    সেন্টমার্টিনের জীববৈচিত্র্য ফিরিয়ে এনে ভবিষ্যতে দ্বীপটিকে সমৃদ্ধ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সরকার মাস্টারপ্ল্যান করছে বলে জানান পরিবেশ উপদেষ্টা। শিগগিরই মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্ত করে গেজেট প্রকাশের আশ্বাস দেন তিনি।

    এ সময় তিনি আরও বলেন, সেন্টমার্টিনে কোনো কুকুর না খেয়ে নেই, অপুষ্টিতে ভুগছে না।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5585

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • ঢাকায় সামান্য বেড়েছে তাপমাত্রা
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
  • ভেনেজুয়েলার নতুন নেতার কাছে একগুচ্ছ শর্ত যুক্তরাষ্ট্রের
  • গভীর সমুদ্রে গবেষণা ও সমস্যা চিহ্নিতকরণে গুরুত্বারোপ ড. ইউনূসের
  • সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে অসত্য সংবাদ প্রকাশ করলে আদালত অবমাননার দায় নিতে হবে
  • গ্লোবাল প্লাস্টিকস চুক্তির খসড়া প্রত্যাখ্যান, দূষণরোধে কঠোর পদক্ষেপ চায় বাংলাদেশ
  • ভ্যাটের সব পেপার রিটার্ন অনলাইনে এন্ট্রির উদ্যোগ এনবিআরের
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…