‘সেন্টমার্টিনে পর্যটন ব্যবসা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হচ্ছে’

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন; পানি সম্পদ এবং তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছেন, সরকার সেন্টমার্টিনে পর্যটন ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছে, পাশাপাশি দ্বীপের মানুষের জন্য বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বলেন, এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেন্টমার্টিন দ্বীপকে সংরক্ষণ করা, পর্যটন নয়।
মঙ্গলবার (০৬ জানুয়ারি) রাজধানীর প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলে বাংলাদেশ স্যাটেলাইট কোম্পানি লিমিটেডের (বিএসসিএল) ব্যবসায়িক কৌশলগত সংলাপে অংশ নিয়ে এসব কথা বলেন তিনি।
সেন্টমার্টিন অস্তিত্ব সংকটের মধ্যে আছে-এ কথা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, জীববৈচিত্র ফিরিয়ে আনাই এখন অগ্রাধিকার দিতে হবে তাই পর্যটন নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে।
পর্যটকরা স্থানীয় মানুষের সঙ্গে থেকে প্রকৃতি উপভোগ করবে, বাইরে থেকে গিয়ে রিসোর্ট তৈরির দরকার নেই বলেও জানান তিনি।
সেন্টমার্টিনের জীববৈচিত্র্য ফিরিয়ে এনে ভবিষ্যতে দ্বীপটিকে সমৃদ্ধ অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সরকার মাস্টারপ্ল্যান করছে বলে জানান পরিবেশ উপদেষ্টা। শিগগিরই মাস্টারপ্ল্যান চূড়ান্ত করে গেজেট প্রকাশের আশ্বাস দেন তিনি।
এ সময় তিনি আরও বলেন, সেন্টমার্টিনে কোনো কুকুর না খেয়ে নেই, অপুষ্টিতে ভুগছে না।