গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    জাতীয়

    হাদি হত্যা মামলার চার্জশিট নিয়ে ডিএমপির ব্রিফিং বিকেলে

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    জানুয়ারি ৬, ২০২৬ ১২:০৫ অপরাহ্ণ
      সংগৃহীত ছবি

    ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য এমপি প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যা মামলার চার্জশিট নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করবে ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)।

    মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বেলা ৩টা ৪৫ মিনিটে ডিএমপির মিডিয়া এই সেন্টারে এই সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এতে ব্রিফ করবেন অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ডিবি) মো. শফিকুল ইসলাম।

    এর আগে, গত ২৮ ডিসেম্বর ডিএমপি কমিশনার শেখ মো. সাজ্জাত আলী বলেছেন, শহীদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকাণ্ড রহস্যজনক। এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। আগামী ৭ জানুয়ারি মধ্যে এ মামলার চার্জশিট দেওয়া হবে।

    প্রসঙ্গত, গত ১২ ডিসেম্বর দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগর পানির ট্যাংকির সামনে গুলিবিদ্ধি হন হাদি। পরে সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৯ ডিসেম্বর তার মৃত্যু হয়। এরপর থেকে এ হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে ইনকিলাব মঞ্চের নেতাকর্মীরা আন্দোলন চালিয়ে আসছেন।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5584

