‘সুরভীর মামলাটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও চরিত্র হননের চেষ্টা’

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের অন্যতম সক্রিয় যোদ্ধা তাহরিমা আক্তার সুরভীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগকে বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।
সোমবার (৫ জানুয়ারি) মধ্যরাতে জামিনে মুক্তি পাওয়া সুরভীর টঙ্গীর বাসায় তার খোঁজ নিতে গিয়ে এ দাবি করেন তিনি।
নাহিদ ইসলাম অভিযোগ করেন, জুলাই যোদ্ধাদের বিচার নয় বরং সুপরিকল্পিতভাবে তাদের চরিত্র হননের চেষ্টা করা হচ্ছে। ৫ আগস্টের পর কারা চাঁদাবাজি করছে জাতি জানে। প্রকৃত চাঁদাবাজিকে আড়াল করার জন্য আমাদের জুলাই যোদ্ধাদের অন্যায়ভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। আসন্ন নির্বাচন সামনে রেখে গণ-অভ্যুত্থানের সামনের সারিতে থাকা ব্যক্তিদের বিতর্কিত করতে একটি গোষ্ঠী উঠেপড়ে লেগেছে।
তিনি আরও অভিযোগ করেন, দেশের বড় দুটি মিডিয়া হাউজের সম্পাদক একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন এবং নির্দিষ্ট কোনো দলকে বিজয়ী করার প্রচারণা চালাচ্ছেন, যা সাংবাদিকতার নীতিবিরুদ্ধ।
ছাত্র-জনতাকে আরও সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়ে নাহিদ ইসলাম বলেন, দলের মধ্যে একটি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী অনুপ্রবেশ করে অরাজক পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করছে। সুরভীর বিরুদ্ধে করা মামলাটিও এই ষড়যন্ত্রের একটি অংশ।এর আগে, সোমবার সকালে অপহরণ ও চাঁদাবাজির মামলায় সুরভীকে আদালতে হাজির করে পুলিশ সাত দিনের রিমান্ড আবেদন জানায়। শুনানি শেষে আদালত তার দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এই খবরের পর আদালত চত্বরে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভ শুরু করলে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
পরবর্তী সময়ে বিকেলেই আইনজীবীদের পক্ষ থেকে রিভিশন আবেদন করা হলে সন্ধ্যা সোয়া ৬টার দিকে অতিরিক্ত জেলা দায়রা জজ-১-এর বিচারক অমিত কুমার দে তাকে চার সপ্তাহের জামিন মঞ্জুর করেন।এ দিন রাত সোয়া ৮টার দিকে কাশিমপুর কারাগার থেকে মুক্ত হন তিনি।