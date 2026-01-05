বাংলাদেশে বন্ধ আইপিএলের সম্প্রচার, যা বললেন বিসিসিআই কর্মকর্তা

আইপিএল সম্প্রচার বন্ধ বাংলাদেশে। ইতোমধ্যেই এ সংক্রান্ত নোটিশ জারি করেছে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়; জানিয়ে দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট টিভি স্টেশনগুলোকেও। এর মধ্যেই বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলেছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এক কর্মকর্তা।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদ সংস্থা আইএএনএসকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের (বিসিসিআই) ওই কর্মকর্তা বলেন, প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটি প্রতিক্রিয়া থাকে। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড তাদের ক্ষমতার মধ্যেই যা করা সম্ভব, সেটাই করেছে। বিষয়টি তাদের ব্যথিত করেছে বলেই প্রতিক্রিয়া এসেছে। তবে এতে ভারত বা আইপিএলে তেমন বড় প্রভাব পড়বে বলে মনে করি না।
তিনি এ-ও বলেন, বাংলাদেশের প্রতিক্রিয়াকে স্বাভাবিক বলেই মনে করি। এর বাইরে কিছু নয়।
এর আগে আজ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড কর্তৃক আগামী ২৬ মার্চ ২০২৬ থেকে অনুষ্ঠেয় ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ (আইপিএল) ক্রিকেট খেলায় বাংলাদেশের তারকা খেলোয়াড় মুস্তাফিজুর রহমানকে কলকাতা নাইট রাইডার্স দল থেকে বাদ দেওয়ার নির্দেশ দৃষ্টিগোচর হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এহেন সিদ্ধান্তের কোনো যৌক্তিক কারণ জানা নেই এবং এমন সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জনগণকে ব্যথিত, মর্মাহত ও ক্ষুব্ধ করেছে।
এমতাবস্থায়, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লীগ (আইপিএল)-এর সব খেলা এবং অনুষ্ঠান প্রচার/সম্প্রচার বন্ধ রাখার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ও জনস্বার্থে এ আদেশ জারি করা হলো।