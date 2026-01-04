গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    নির্বাচন

    জাতীয় নির্বাচনঃ ৩০০ আসনে বৈধ মনোনয়নপত্র ১৮৪২, বাতিল ৭২৩

    শীর্ষ সংবাদ ডেস্ক
    জানুয়ারি ৪, ২০২৬ ১১:৫৪ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। একইদিনে অনুষ্ঠিত হবে গণভোটও। সে লক্ষে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা। এসব মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে জানানো হয় সারা দেশের ৩০০ সংসদীয় আসনে ১ হাজার ৮৪২টি মনোনয়নপত্র বৈধ এবং ৭২৩টি মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে।

    রোববার (৪ জানুয়ারি) নির্বাচন কমিশনের জনসংযোগ শাখার পরিচালক মো. রুহুল আমিন মল্লিক এই তথ্য জানান।

    তিনি জানান, সারা দেশে ২ হাজার ৫৬৮টি মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়েছিল। এর মধ্যে ১ হাজার ৮৪২টি মনোনয়নপত্র বৈধ এবং ৭২৩টি মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মনোনয়নপত্র বৈধ হয়েছে ঢাকা অঞ্চলে, ৩০৯টি। আর সবচেয়ে কম মনোনয়নপত্র বৈধ হয়েছে ফরিদপুরে অঞ্চলে, ৯৬টি। একইসঙ্গে সবচেয়ে বেশি মনোনয়নপত্র বাতিলও হয়েছে ঢাকায়, ১৩৩টি। আর সবচেয়ে কম মনোনয়নপত্র বাতিল হয়েছে বরিশালে, ৩১টি।

    মো. রুহুল আমিন মল্লিক জানান, রংপুর অঞ্চলে ৩৩টি সংসদীয় আসনের বিপরীতে দাখিলকৃত বৈধ মনোনয়নপত্র ২১৯টি, বাতিলকৃত মনোনয়নপত্র ৫৯টি। রাজশাহী অঞ্চলে ৩৯টি সংসদীয় আসনের বিপরীতে দাখিলকৃত বৈধ মনোনয়নপত্র ১৮৫টি, বাতিলকৃত মনোনয়নপত্র ৭৪টি। খুলনা অঞ্চলে ৩৬টি সংসদীয় আসনের বিপরীতে দাখিলকৃত বৈধ মনোনয়নপত্র ১৯৬টি, বাতিলকৃত মনোনয়নপত্র ৭৯টি। বরিশাল অঞ্চলে ২১টি সংসদীয় আসনের বিপরীতে দাখিলকৃত বৈধ মনোনয়নপত্র ১৩১টি, বাতিলকৃত মনোনয়নপত্র ৩১টি। ময়মনসিংহ অঞ্চলে ৩৮টি সংসদীয় আসনের বিপরীতে দাখিলকৃত বৈধ মনোনয়নপত্র ১৯৯টি, বাতিলকৃত মনোনয়নপত্র ১১২টি।

    এছাড়া, ঢাকা অঞ্চলে ৪১টি সংসদীয় আসনের বিপরীতে দাখিলকৃত বৈধ মনোনয়নপত্র ৩০৯টি, বাতিলকৃত মনোনয়নপত্র ১৩৩টি। ফরিদপুর অঞ্চলে ১৫টি সংসদীয় আসনের বিপরীতে দাখিলকৃত বৈধ মনোনয়নপত্র ৯৬টি, বাতিলকৃত মনোনয়নপত্র ৪৬টি। সিলেট অঞ্চলে ১৯টি সংসদীয় আসনের বিপরীতে দাখিলকৃত বৈধ মনোনয়নপত্র ১১০টি, বাতিলকৃত মনোনয়নপত্র ৩৬টি। কুমিল্লা অঞ্চলে ৩৫টি সংসদীয় আসনের বিপরীতে দাখিলকৃত বৈধ মনোনয়নপত্র ২৫৯টি, বাতিলকৃত মনোনয়নপত্র ৯৭টি। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ২৩টি সংসদীয় আসনের বিপরীতে দাখিলকৃত বৈধ মনোনয়নপত্র ১৩৮টি, বাতিলকৃত মনোনয়নপত্র ৫৬টি।

    আরও জানানো হয়, মনোনয়নপত্র বাছাইয়ে রিটার্নিং অফিসারের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়েরের সময়সীমা ৫ জানুয়ারি থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। নির্বাচন কমিশন আগামী ১০ জানুয়ারি থেকে ১৮ জানুয়ারির মধ্যে আপিল নিষ্পত্তি করবে।

    উল্লেখ্য, সংশোধিত তফসিলের নির্বাচনের সূচি অনুযায়ী, রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা যাবে ৫ জানুয়ারি থেকে ৯ জানুয়ারি। আপিল নিষ্পত্তি হবে ১০ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২০ জানুয়ারি। রিটার্নিং কর্মকর্তা চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে প্রতীক বরাদ্দ করবেন ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনি প্রচারণা শুরু হবে ২২ জানুয়ারি। প্রচার চালানো যাবে ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। আর ভোটগ্রহণ ১২ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার), সকাল সাড়ে ৭টা থেকে বিকাল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

