    খেলাধুলা

    নিরাপত্তা শঙ্কায় বিশ্বকাপ খেলতে ভারতে দল পাঠাবে না বিসিবি

    শীর্ষ সংবাদ ডেস্ক
    জানুয়ারি ৪, ২০২৬ ২:১৪ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    নিরাপত্তা শঙ্কায় ভারতে অনুষ্ঠিতব্য টি-২০ বিশ্বকাপে দল পাঠানো সম্ভব নয় বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। এরইমধ্যে টুর্নামেন্টের ভেন্যু সরিয়ে নিতে আইসিসিকে ই-মেইল পাঠিয়েছে আমিনুল ইসলাম বুলবুলের বোর্ড।

    রোববার (৪ জানুয়ারি) বিসিবি পরিচালকদের জরুরি বোর্ড সভায় এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

    আগামী মাসে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় যৌথভাবে বসতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আসরের বাংলাদেশ তাদের ম্যাচ গুলো ভারতের মাটিতে খেলার কথা থাকলেও নিরপত্তার শঙ্কায় দেশটিতে দল পাঠানো সম্ভব না বলে জানিয়ে দিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)।

    আজ রোববার বিষয়টি এক ই-মেইল বার্তায় বিসিবি আইসিসিকে জানিয়েছে, নিরপত্তা শঙ্কায় ভারতে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দল পাঠানো সম্ভব নয়। এসময় বাংলাদেশের ভেন্যু অন্য দেশে সরিয়ে নিতেও আবেদন করেছে বোর্ড।

