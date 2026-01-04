গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    খেলাধুলা

    বাংলাদেশের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল ঘোষণা

    শীর্ষ সংবাদ ডেস্ক
    জানুয়ারি ৪, ২০২৬ ২:০৭ অপরাহ্ণ
    ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) কাছে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দল পাঠানোর শেষ দিনে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) দল ঘোষণা করেছে। লিটন কুমার দাসকে অধিনায়ক ও সাইফ হাসানকে সহ-অধিনায়ক করে ১৫ সদস্যের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে বিসিবি। রোববার (০৪ জানুয়ারি, ২০২৬) দুপুরে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিশ্বকাপের দল দিয়েছে বিসিবি।

    স্কোয়াডে নেই কোনো চমক। নেই নতুন কোনো মুখ কিংবা নিয়মিত স্কোয়াডের বাইরের কেউ। অধিনায়ক লিটন আগের থেকেই জানিয়েছিলেন, শেষ ১ বছরে টি-টোয়েন্টি যারা নিয়মিত ভালো করছিলেন, স্কোয়াডে ছিলেন তাদেরকে নিয়েই হবে বিশ্বকাপের দল। কথা দিয়ে কথা রেখেছেন অধিনায়ক।

    প্রধান নির্বাচক গাজী আশরাফ হোসেন লিপু, আরেক নির্বাচক হাসিবুল হোসেন শান্ত ও লিটন গত সপ্তাহে সিলেটে বিশ্বকাপের দল নির্বাচন নিয়ে আলোচনায় বসেছিলেন। তাদের আলোচনার প্রেক্ষিতে সেরা দলটাকেই বেছে নেওয়া হয়েছে।

    স্কোয়াডে রাখা হয়নি জাকের আলী অনিককে। মাস তিনেক আগেও জাকের ছিলেন দলের অন্যতম ভরসার নাম। কিন্তু চরম অফফর্মে থাকা জাকেরকে রাখা হয়নি দলে। এছাড়া বিপিএলে রান প্রবাহে থাকা নাজমুল হোসেন শান্তকে নিয়ে দলের বাইরে আলোচনা হচ্ছিল। গণমাধ্যমের শিরোনামে ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের টেস্ট অধিনায়ককে নিয়ে লিটন এবং নির্বাচক প্যানেল তেমন আলোচনা করেননি।

    ১৫ জনের স্কোয়াডে পাঁচজন পেসার রেখেছে বাংলাদেশ। বিশেষজ্ঞ স্পিনার আছেন তিনজন।

    আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত ২০ দল নিয়ে ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দশম আসর। বিশ্বকাপে বাংলাদেশের চার ম্যাচের তিনটিই কলকাতায়। আরেকটি মুম্বাইয়ে।

    কলকাতায় বাংলাদেশ তিনটি ম্যাচ খেলবে যথাক্রমে ৭, ৯ ও ১৪ ফেব্রুয়ারি। প্রতিপক্ষ ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ইতালি ও ইংল্যান্ড। ১৭ ফেব্রুয়ারি গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ নেপালের বিপক্ষে ওয়াংখেড়েতে। গ্রুপ পর্ব পেরিয়ে সুপার এইটে উঠতে পারলে বাংলাদেশের সফর বাড়বে। নয়তো ভারতেই শেষ হবে মিশন।

    বাংলাদেশের বিশ্বকাপ স্কোয়াড:
    লিটন কুমার দাস (অধিনায়ক), মোহাম্মদ সাইফ হাসান (সহ-অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, তাওহীদ হৃদয়, শামীম হোসেন পাটোয়ারী, কাজী নুরুল হাসান সোহান, শেখ মাহেদী হাসান, রিশাদ হোসেন, নাসুম আহমেদ, মোস্তাফিজুর রহমান, তানজিম হাসান সাকিব, তাসকিন আহমেদ, মোহাম্দ সাইফ উদ্দিন ও শরিফুল ইসলাম।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

