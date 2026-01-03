যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর পাল্টা পদক্ষেপের ঘোষণা ভেনেজুয়েলার

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলার পর এবার পাল্টা পদক্ষেপ নেয়ার ঘোষণা দিয়েছে ভেনেজুয়েলা। দেশে সর্বাত্মক জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা সক্রিয় করা হয়েছে বলে সরকার থেকে ঘোষণা দেয়া হয়েছে।
ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম টেলিসুরের খবরে বলা হয়েছে, শনিবার (৩ জানুয়ারি) ভোরে ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ নিশ্চিত করেছেন প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর দেয়া আগের নির্দেশনা অনুযায়ী পুরো দেশ এখন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অধীনে কাজ করছে।
এছাড়া সেনাবাহিনী ও পুলিশের সমন্বয়ে ‘একক যুদ্ধ ব্লক’ গড়ে তোলার ঘোষণা দিয়েছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভ্লাদিমির পাদ্রিনো লোপেজ।
যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং ফার্স্ট লেডি সিলিয়া ফ্লোরেসকে অপহরণের তথ্যও নিশ্চিত করা হয়েছে দেশটির পক্ষ থেকে।
ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘এ নৃশংস পরিস্থিতি ও ভয়াবহ হামলার মুখে আমরা জানি না প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো ও ফার্স্ট লেডি সিলিয়া ফ্লোরেস বর্তমানে কোথায় আছেন।’
এ পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের কাছে মাদুরো ও ফ্লোরেসের তাৎক্ষণিক জীবিত থাকার প্রমাণ দাবি করেন ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং পুনরায় প্রেসিডেন্ট মাদুরোর সতর্কবার্তার কথা স্মরণ করিয়ে দেন তিনি। মাদুরো আগেই বলেছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের ক্ষেত্রে ভেনেজুয়েলাকে কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে হবে।
ডেলসি রদ্রিগেজ বলেন, ‘প্রেসিডেন্ট মাদুরো ভেনেজুয়েলার জনগণকে প্রথম যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা হলো—রাস্তায় নেমে আসুন, মিলিশিয়া হিসেবে সংগঠিত হয়ে জাতির সর্বাত্মক প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা সক্রিয় করুন।’