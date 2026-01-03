গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    •  প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    16. বিনোদন
    17. বিশেষ প্রতিবেদন
    18. রাজনীতি
    19. শিক্ষাঙ্গন
    20. শেখ হাসিনার পতন
    21. সম্পাদকীয়
    22. সারাদেশ
    23. স্বাস্থ্য
    24. হট আপ নিউজ
    25. হট এক্সলুসিভ
    26. হাই লাইটস
    সারাদেশ   | |   কুষ্টিয়া

    কুষ্টিয়ায় দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ, চালকের সহযোগী নিহত

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    জানুয়ারি ৩, ২০২৬ ১২:১৭ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলায় দুই ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে হুসাইন (২০) নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। তিনি একটি ট্রাকের চালকের সহকারী। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন ওই ট্রাকের চালক ওবায়দুর রহমান। তাঁকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

    শনিবার (৩ জানুয়ারি) ভোরে উপজেলার তালবাড়ীয়া ইউনিয়নের কদমতলা কুষ্টিয়া-ঈশ্বরদী মহাসড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

    নিহত হুসাইন ঝিনাইদহ জেলার সদর থানা এলাকার কালীচরণপুর গ্রামের শরিফুল ইসলামের ছেলে।

    পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, ভোরে ট্রাক নিয়ে কুষ্টিয়া শহর থেকে ভেড়ামারা উপজেলার দিকে যাওয়ার পথে তালবাড়ীয়া কদমতলা এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বালুবোঝাই ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলে চালকের সহকারী হুসাইনের মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত হন ট্রাকচালক ওবায়দুর রহমান। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করে।

    কুষ্টিয়া চৌড়হাস হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবু ওবায়েদ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘অপর ট্রাকটি জব্দ করা হয়েছে। তবে এর চালক ও হেলপার পালিয়ে যায়।’

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5563

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • জেঁকে বসেছে শীত, তাপমাত্রা নামলো ১১ ডিগ্রীতে
  • আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়ল
  • জাতীয় নির্বাচনঃ হান্নান মাসউদের প্রতিদ্বন্দ্বী তার বাবা, দুজনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
  • গ্লোবাল প্লাস্টিকস চুক্তির খসড়া প্রত্যাখ্যান, দূষণরোধে কঠোর পদক্ষেপ চায় বাংলাদেশ
  • শেখ হাসিনা ও ১২ সেনা কর্মকর্তার বিচার শুরুর নির্দেশ
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর পাল্টা পদক্ষেপের ঘোষণা ভেনেজুয়েলার
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…