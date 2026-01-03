ঢাকা-১১ আসনে নাহিদ ইসলামের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

ঢাকা-১১ (রামপুরা, বাড্ডা, ভাটারা) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি এনসিপি ছাড়াও জামায়াসহ ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী।
শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র বাছাই শেষে তার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।
এ আসনে বিএনপির ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক সম্পাদক ড. এম এ কাইয়ূমের মনোনয়নও বৈধ ঘোষণা করেন তিনি।
এছাড়াও ঢাকা-৯ (খিলগাঁও, মুগদা ও মান্ডা) আসনে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন ও ঢাকা-৮ (মতিঝিল, পল্টন, রমনা ও শাহবাগ) আসনে দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর মনোনয়নও বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।