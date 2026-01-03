গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    নির্বাচন

    ঢাকা-১১ আসনে নাহিদ ইসলামের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    জানুয়ারি ৩, ২০২৬ ১:৪৭ অপরাহ্ণ
    • শেখ মুজিবের ত্যাগকে স্বীকার করি, কিন্তু তিনি জাতির পিতা নন: নাহিদ

      নাহিদ ইসলাম | সংগৃহীত ফাইল ছবি

    ঢাকা-১১ (রামপুরা, বাড্ডা, ভাটারা) আসনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলামের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। তিনি এনসিপি ছাড়াও জামায়াসহ ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী।

    শনিবার (৩ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে মনোনয়নপত্র বাছাই শেষে তার মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।

    এ আসনে বিএনপির ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক সম্পাদক ড. এম এ কাইয়ূমের মনোনয়নও বৈধ ঘোষণা করেন তিনি।

    এছাড়াও ঢাকা-৯ (খিলগাঁও, মুগদা ও মান্ডা) আসনে এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক জাবেদ রাসিন ও ঢাকা-৮ (মতিঝিল, পল্টন, রমনা ও শাহবাগ) আসনে দলটির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর মনোনয়নও বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে বলে দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5563

