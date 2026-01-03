মুস্তাফিজকে আইপিএল থেকে বাদ দিতে নির্দেশ বিসিসিআইয়ের

ভূ-রাজনৈতিক দ্বন্দের জেরে বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুর রহমান খেলতে পারবেন না আইপিএলে। কলকাতা নাইট রাইডার্স কর্তৃপক্ষকে এমনই নির্দেশ দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)।
মোস্তাফিজের পরিবর্তে অন্য কোনও ক্রিকেটারকে নেওয়ার সুযোগ পাবেন কেকেআর কর্তৃপক্ষ। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ শইকীয়া মুস্তাফিজুরকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশের কথা জানিয়েছেন। শনিবার এনডিটিভি অনলাইন এ তথ্য জানিয়েছে।
এনডিটিভি জানিয়েছে, ভারত-বাংলাদেশ বর্তমান টানাপোড়েনের প্রভাব পড়েছে আইপিএলে। ৯ কোটি ২০ লাখ রুপিতে তাকে কিনেছিল শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্স। ভারতের এই ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে কোনো বাংলাদেশি ক্রিকেটারের এটাই সর্বোচ্চ দামে বিক্রি হওয়ার রেকর্ড। বাংলাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে সহিংস ঘটনার খবর প্রকাশের পর কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গে মোস্তাফিজের চুক্তিকে ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। উগ্রবাদী সংগঠনগুলো আইপিএলে মোস্তাফিজের অংশগ্রহণ বন্ধের দাবি জানাতে শুরু করে। এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বিসিসিআই প্রাথমিকভাবে ‘অপেক্ষা করুন এবং দেখুন’ নীতি বজায় রেখেছিল।
সংবাদ সংস্থা এএনআই-এর সাথে এক আলাপচারিতায় সাইকিয়া বলেন, “সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর কারণে বিসিসিআই ফ্র্যাঞ্চাইজি কেকেআরকে তাদের একজন খেলোয়াড়, বাংলাদেশের মুস্তাফিজুর রহমানকে তাদের দল থেকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। বিসিসিআই আরও বলেছে যে যদি তারা কোনোপ্রতিস্থাপনের জন্য অনুরোধ করে, বিসিসিআই সেই প্রতিস্থাপনের অনুমতি দেবে।”