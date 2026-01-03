গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    সারাদেশ   | |   নোয়াখালী

    জাতীয় নির্বাচনঃ হান্নান মাসউদের প্রতিদ্বন্দ্বী তার বাবা, দুজনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    জানুয়ারি ৩, ২০২৬ ৬:০৪ অপরাহ্ণ
    নোয়াখালী-৬ আসনে জাতীয় নাগরির পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী ও দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদের এবং তার বাবা বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টি (বিএসপি) মনোনীত প্রার্থী আমিরুল ইসলাম মো. আবদুল মালেকের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

    শনিবার (০৩ জানুয়ারি) সকালে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তা মুহাম্মদ শফিকুল ইসলাম জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে তাদের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করেন৷ এ সময় হান্নান মাসউদ ও তার বাবা আমিরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন৷

    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় নাগরির পার্টির (এনসিপি) প্রার্থী ও দলটির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক আবদুল হান্নান মাসউদের আসনে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন তার বাবা আমিরুল ইসলাম মো. আবদুল মালেক। ২০২৪ সালে দ্বাদশ নির্বাচনের আগে হঠাৎ আলোচনায় আসা বাংলাদেশ সুপ্রিম পার্টির (বিএসপি) হয়ে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন তিনি। এ দলের প্রতীক একতারা।

    গত সোমবার জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে আমিরুল ইসলাম মনোনয়নপত্র জমা দেন। একই দিন তার ছেলে হান্নান মাসউদ নোয়াখালী-৬ (হাতিয়া) আসনে এনসিপির দলীয় প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দেন। এর আগে গত রবিবার জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন আট দলীয় জোটের সঙ্গে এনসিপি, এলডিপি ও এবি পার্টির নির্বাচনী সমঝোতার ঘোষণা আসে। জোটের হিসেবে এই আসনে জামায়াতে ইসলামী হান্নান মাসউদকে সমর্থন দিয়ে সরিয়ে দাঁড়াবেন এমন আলোচনা শোনা গেলেও জামায়াতের প্রার্থী শাহ মোহাম্মদ মাহফুজুল হকও মনোনয়ন জমা দিয়েছেন। আবার হান্নানের বাবাও প্রার্থী হয়েছেন। সব মিলিয়ে এ নিয়ে ভোটারদের মাঝে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।

    এই আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী মো. মাহবুবের রহমান, জামায়াতে ইসলামী মনোনীত শাহ মোহাম্মদ মাহফুজুল হক, সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ ফজলুল আজিমসহ মোট ১১ জনের মনোনয়ন বৈধ ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে দুজন স্বতন্ত্রসহ তিন জনের মনোনয়ন বাতিল করেছেন রিটার্নিং কর্মকর্তা৷

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5563

    • সর্বশেষ

