গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    •  প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    16. বিনোদন
    17. বিশেষ প্রতিবেদন
    18. রাজনীতি
    19. শিক্ষাঙ্গন
    20. শেখ হাসিনার পতন
    21. সম্পাদকীয়
    22. সারাদেশ
    23. স্বাস্থ্য
    24. হট আপ নিউজ
    25. হট এক্সলুসিভ
    26. হাই লাইটস
    খেলাধুলা

    খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বিসিবির শোক, বিপিএলের ম্যাচ স্থগিত

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    ডিসেম্বর ৩০, ২০২৫ ১:১১ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    দেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপরসন খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে বিসিবি। তার স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) বিপিএলের দু’টি ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে।

    ঢাকার এভারকেয়ার হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আজ মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) ভোর ৬টায় মারা যান খালেদা জিয়া।

    শোক বার্তায় বিসিবি জানায়, দেশের ক্রিকেটের এগিয়ে চলায় তার প্রতিনিয়ত আশীর্বাদ ও শুভ কামনাকে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছে বোর্ড। তিনি প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বে থাকার সময় দেশের ক্রিকেট উন্নতিতে অসাধারণ সমর্থন জানিয়েছেন ও দেশজুড়ে খেলাটির সমৃদ্ধির জন্য অবকাঠামো গড়ে তোলায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে। তার সুদূরপ্রসারী ভাবনা ও প্রেরণা দেশের ক্রিকেটের আজকের অবস্থানের পথ দেখিয়েছে।

    পরে আরেকটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানায়, জাতীর শোক প্রকাশের সঙ্গে একাত্মতা জানিয়ে ও খালেদা জিয়ার স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে বিপিএলের দুটি ম্যাচ স্থগিত করা হয়েছে। সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার প্রথম ম্যাচে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল সিলেট টাইটান্স ও চট্টগ্রাম রয়্যালসের, পরের ম্যাচটি ছিল ঢাকা ক্যাপিটালস ও রংপুর রাইডার্সের।

    বিসিবি জানিয়েছে, পরিবর্তিত সূচির বিস্তারিত সবকিছু পরে জানানো হবে।

    পরে দুপুর ১টায় আরেক দফা সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিসিবি জানায়, ঢাকা প্রথম বিভাগ ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবারের ম্যাচগুলি স্থগিত করা হয়েছে।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5550

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়ল
  • ২০২৬ বিশ্বকাপে ‘কঠিন’ গ্রুপে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
  • শেখ হাসিনা ও ১২ সেনা কর্মকর্তার বিচার শুরুর নির্দেশ
  • জেঁকে বসেছে শীত, তাপমাত্রা নামলো ১১ ডিগ্রীতে
  • গ্লোবাল প্লাস্টিকস চুক্তির খসড়া প্রত্যাখ্যান, দূষণরোধে কঠোর পদক্ষেপ চায় বাংলাদেশ
  • ইন্দোনেশিয়ায় বৃদ্ধাশ্রমে অগ্নিকাণ্ড, নিহত ১৬
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…