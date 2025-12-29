গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    •  প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    16. বিনোদন
    17. বিশেষ প্রতিবেদন
    18. রাজনীতি
    19. শিক্ষাঙ্গন
    20. শেখ হাসিনার পতন
    21. সম্পাদকীয়
    22. সারাদেশ
    23. স্বাস্থ্য
    24. হট আপ নিউজ
    25. হট এক্সলুসিভ
    26. হাই লাইটস
    আন্তর্জাতিক

    ইন্দোনেশিয়ায় বৃদ্ধাশ্রমে অগ্নিকাণ্ড, নিহত ১৬

    শীর্ষ সংবাদ ডেস্ক
    ডিসেম্বর ২৯, ২০২৫ ৪:১৭ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    ইন্দোনেশিয়ার একটি বৃদ্ধাশ্রমে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ১৬ জন নিহত এবং দগ্ধ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন আরো ৩ জন। স্থানীয় কর্তপক্ষের বরাত দিয়ে সোমবার (২৯ ডিসেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে বিবিসি।

    প্রতিবেদনে বলা হয়, উত্তর সুলাওয়েসি প্রদেশের রাজধানী মানাদো শহরের দামাই রিটায়ারমেন্ট হোম-এ রোববার (২৮ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৮টায় এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

    শহরটির ফায়ার অ্যান্ড রেস্কিউ এজেন্সির প্রধান জিমি রোটিনসুলু বার্তা সংস্থা এএফপিকে জানান, রোববার রাত সাড়ে ৯টার দিকে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। পুলিশ এখনও অগ্নিকাণ্ডের কারণ অনুসন্ধান করছে।

    কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পুলিশ মরদেহগুলো শনাক্ত করার চেষ্টা করছে। নিহতদের পরিবারের সদস্যদের নির্দিষ্ট হাসপাতালে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

    দেশটির এক কর্মকর্তা স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ডেটিককমকে জানান, অনেক মরদেহ এমন অবস্থায় রয়েছে, যা শনাক্ত করা কঠিন।

    বৃদ্ধাশ্রমের কাছেই বসবাসকারী স্টিভেন মোকোদোমপিট জানান, তিনি যখন রাত ৮টার দিকে সেখানে পৌঁছান, তখন বৃদ্ধাশ্রমের রান্নাঘরে আগুন জ্বলছিল। উদ্ধারকাজের সময় তারা একটি বিস্ফোরণ এবং সাহায্যের জন্য আর্তচিৎকার শুনতে পান।

    তিনি বলেন, “মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে আগুন পুরো ভবনে ছড়িয়ে পড়ে।”

    ইন্দোনেশিয়ায় এমন প্রাণঘাতী অগ্নিকাণ্ড অস্বাভাবিক নয়। চলতি মাসের শুরুর দিকে রাজধানী জাকার্তায় একটি সাত তলা অফিস ভবনে অগ্নিকাণ্ডে ২২ জন নিহত হয়েছিলেন।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5546

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • শেখ হাসিনা ও ১২ সেনা কর্মকর্তার বিচার শুরুর নির্দেশ
  • জেঁকে বসেছে শীত, তাপমাত্রা নামলো ১১ ডিগ্রীতে
  • গ্লোবাল প্লাস্টিকস চুক্তির খসড়া প্রত্যাখ্যান, দূষণরোধে কঠোর পদক্ষেপ চায় বাংলাদেশ
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
  • আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়ল
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি
  • ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জাতিসংঘ মহাসচিবের, বিচার নিশ্চিতের আহ্বান
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…