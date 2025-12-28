আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়ল

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরো এক মাস বাড়িয়েছে।
রোববার (২৮ ডিসেম্বর) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করেছে।
বর্ধিত সময় অনুযায়ী ব্যক্তি শ্রেণির ও হিন্দু-অবিভক্ত পরিবার করদাতা জরিমানা ছাড়া ২০২৬ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত রিটার্ন জমা দিতে পারবেন।
আদেশ বলা হয়, ২০২৩-এর ৩৩৪ উপধারার ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনস্বার্থে সরকারের পূর্বোনুমোদনক্রমে স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু-অবিভক্ত পরিবার করদাতাগণের আয়কর রিটার্নের নির্দিষ্ট তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের পরিবর্তে ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ নির্ধারন করিল।
এর আগে, একবার আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়ানো হয়েছিল। সে অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের শেষ সময় ছিল আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এদিন পর্যন্ত ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের জরিমানা ছাড়া রিটার্ন দাখিল করার সময় ছিল।