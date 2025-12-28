গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    •  প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    16. বিনোদন
    17. বিশেষ প্রতিবেদন
    18. রাজনীতি
    19. শিক্ষাঙ্গন
    20. শেখ হাসিনার পতন
    21. সম্পাদকীয়
    22. সারাদেশ
    23. স্বাস্থ্য
    24. হট আপ নিউজ
    25. হট এক্সলুসিভ
    26. হাই লাইটস
    অর্থ ও বাণিজ্য

    আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়ল

    শীর্ষ সংবাদ
    ডিসেম্বর ২৮, ২০২৫ ১:৫১ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় আরো এক মাস বাড়িয়েছে।

    রোববার (২৮ ডিসেম্বর) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এ সংক্রান্ত আদেশ জারি করেছে।

    বর্ধিত সময় অনুযায়ী ব্যক্তি শ্রেণির ও হিন্দু-অবিভক্ত পরিবার করদাতা জরিমানা ছাড়া ২০২৬ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত রিটার্ন জমা দিতে পারবেন।

    আদেশ বলা হয়, ২০২৩-এর ৩৩৪ উপধারার ক্ষমতাবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড জনস্বার্থে সরকারের পূর্বোনুমোদনক্রমে স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু-অবিভক্ত পরিবার করদাতাগণের আয়কর রিটার্নের নির্দিষ্ট তারিখ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখের পরিবর্তে ৩১ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ নির্ধারন করিল।

    এর আগে, একবার আয়কর রিটার্ন দাখিলের সময় বাড়ানো হয়েছিল। সে অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের শেষ সময় ছিল আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এদিন পর্যন্ত ব্যক্তিশ্রেণির করদাতাদের জরিমানা ছাড়া রিটার্ন দাখিল করার সময় ছিল।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5543

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    আরও দেখুন
  • আপাতত বিদেশ থেকে চিনি আমদানি বন্ধ: শিল্প উপদেষ্টা
  • “কৃষি জমি রক্ষায় দ্রুত আইন আসছে”
  • চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি
  • জেঁকে বসেছে শীত, তাপমাত্রা নামলো ১১ ডিগ্রীতে
  • গ্লোবাল প্লাস্টিকস চুক্তির খসড়া প্রত্যাখ্যান, দূষণরোধে কঠোর পদক্ষেপ চায় বাংলাদেশ
  • শেখ হাসিনা ও ১২ সেনা কর্মকর্তার বিচার শুরুর নির্দেশ
  • লক্ষ্মীপুর শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের উদ্যোগে গণজমায়েত অনুষ্ঠিত
  • ওসমান হাদি হত্যাকাণ্ডের নিন্দা জাতিসংঘ মহাসচিবের, বিচার নিশ্চিতের আহ্বান
    • সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…