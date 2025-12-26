গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    সারাদেশ   | |   ঢাকা

    গুলিস্তানে শপিং কমপ্লেক্সে আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৯ ইউনিট

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    ডিসেম্বর ২৬, ২০২৫ ৭:২৯ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    রাজধানীর গুলিস্তান জিরো পয়েন্টের একটি শপিং কমপ্লেক্সে আগুন লেগেছে। খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে কাজ করছে সিদ্দিক বাজার ফায়ার স্টেশনের নয়টি ইউনিট।

    শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) বিকেল ৫টা ২৮ মিনিটে খদ্দর বাজার শপিং কমপ্লেক্সের আটতলা ভবনের ছাদের ওপর গোডাউনে এ অগ্নিকাণ্ড ঘটে।

    ফায়ার সার্ভিস সদর দপ্তর থেকে মিডিয়া সেলের কর্মকর্তা আনোয়ারুল ইসলাম দোলন বাংলানিউজকে এ তথ্য জানান।

    তিনি বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছেন ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা। আগুনের সূত্রপাত সম্পর্কে এখনো কিছুই জানা যায়নি। তবে হতাহত অথবা ভবনে কেউ আটকে পড়েছে কিনা এই বিষয়গুলো এখনো জানা যায়নি।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5543

