২০২৬ বিশ্বকাপে ‘কঠিন’ গ্রুপে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল

    খেলাধুলা

    ২০২৬ বিশ্বকাপে 'কঠিন' গ্রুপে পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল

    নিজস্ব প্রতিবেদক :
    ডিসেম্বর ৬, ২০২৫ ৪:০৩ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    পাঁচবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপে পড়েছে কঠিন এক গ্রুপে। শুক্রবার ওয়াশিংটন ডিসির কেনেডি সেন্টারে অনুষ্ঠিত ড্র অনুষ্ঠানে ব্রাজিলকে রাখা হয়েছে গ্রুপ ‘সি’-তে। এই গ্রুপে তাদের প্রতিপক্ষ মরক্কো, স্কটল্যান্ড ও হাইতি-তিন দলই সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিযোগিতামূলক ফুটবলে নজর কাড়া পারফরম্যান্স দেখাচ্ছে।

    বিশেষ করে ২০২২ বিশ্বকাপে সেমিফাইনালে ওঠা মরক্কোকে সামনে রেখে ব্রাজিলের পথ সহজ হবে না বলে মনে করছেন ফুটবল বিশ্লেষকেরা। ইউরোপীয় বাছাইয়ে স্কটল্যান্ডের ধারাবাহিকতা এবং হাইতির বড় মঞ্চে চমক দেখানোর ইতিহাসও ব্রাজিলকে শুরুর ম্যাচ থেকেই সতর্ক থাকতে বাধ্য করবে।

    ২০০২ সালের পর আর বিশ্বকাপ জেতেনি ব্রাজিল। দীর্ঘ শিরোপা খরা কাটাতে তরুণ আক্রমণভাগের ওপর আস্থা রাখছেন কোচ কার্লো আনচেলোত্তি। তবে বাছাইপর্বে ব্রাজিলের যাত্রা মোটেও সহজ ছিল না। দক্ষিণ আমেরিকার তালিকায় পঞ্চম হয়ে মূল পর্বে উঠে তাদের।

    কঠিন গ্রুপ, অনিশ্চিত প্রতিপক্ষ-সব মিলিয়ে ব্রাজিলের জন্য আগামী বিশ্বকাপের শুরুটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এখন দেখার বিষয়, ভিনিসিয়ুস জুনিয়র ও রোদ্রিগোদের গতি-ভরসা আর আনচেলোত্তির অভিজ্ঞতা কি সেলেসাওদের কাঙ্ক্ষিত সাফল্য এনে দিতে পারে।

