এশিয়া কাপঃ ১২ ডিসেম্বর থেকে শুরু, বাংলাদেশের খেলা কবে

আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে আরব আমিরাতের মাঠে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপ। যেখানে অংশগ্রহণ করবে বাংলাদেশ দলও। আর সেই টুর্নামেন্টের জন্য এখনো আনুষ্ঠানিক সূচি ঘোষণা না হলেও বিস্তারিত জানা গেছে।
বিভিন্ন সূত্রে ঢাকা পোস্ট নিশ্চিত করেছে, যুব দলের ওয়ানডে ফরম্যাটের এই মহাদেশীয় প্রতিযোগিতা শুরু হবে ১২ ডিসেম্বর থেকে। যেখানে সরাসরি অংশ নেবে ৫টি দল- বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। এর বাইরে বাছাইপর্ব খেলে উঠবে ৩টি দল।
বাছাই শেষে শীর্ষ ১ ও ৩ নম্বর দল ‘এ’ গ্রুপে খেলবে ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে। এ ছাড়া ‘বি’ গ্রুপে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের সঙ্গে বাছাইয়ের দুই নম্বর দল যুক্ত হবে। ১৩ ডিসেম্বর নিজেদের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে মাঠে নামবে বাংলাদেশ।
এরপর ১৫ ডিসেম্বর কোয়ালিফায়ার ২ থেকে আসা দলের বিপক্ষে নামবে আজিজুল হাকিম তামিমের দল। এছাড়া গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে ১৭ ডিসেম্বর শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে লড়বে যুবা টাইগাররা।
এশিয়া কাপ সামনে রেখে আজ (মঙ্গলবার) থেকেই ক্যাম্প শুরু করতে যাচ্ছে বাংলাদেশের যুবারা।