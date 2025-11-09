গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    • প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    16. বিনোদন
    17. বিশেষ প্রতিবেদন
    18. রাজনীতি
    19. শিক্ষাঙ্গন
    20. শেখ হাসিনার পতন
    21. সম্পাদকীয়
    22. সারাদেশ
    23. স্বাস্থ্য
    24. হট আপ নিউজ
    25. হট এক্সলুসিভ
    26. হাই লাইটস
    জাতীয়

    চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ও প্রবাসী ভোটার অ্যাপ উদ্বোধন ১৮ নভেম্বরঃ ইসি সচিব

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    নভেম্বর ৯, ২০২৫ ৪:২২ অপরাহ্ণ
    • চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ও প্রবাসী ভোটার অ্যাপ উদ্বোধন ১৮ নভেম্বর: ইসি সচিব

      রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে রোববার সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন নির্বাচন কমিশনের (ইসি) জ্যেষ্ঠ সচিব আখতার আহমেদ

    Link Copied!

    ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ১৮ নভেম্বর প্রকাশ করা হবে জানিয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ বলেছেন, ‘একই দিন প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধনের জন্য পোস্টাল ভোট বিডি অ্যাপ উদ্বোধন করা হবে।’ অবশ্য চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পূর্বনির্ধারিত তারিখ ছিল ১৬ নভেম্বর, তবে তা পরিবর্তে এখন ১৮ নভেম্বর করা হবে।

    রোববার (৯ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ইসি সচিব এই সিদ্ধান্তের কথা জানান।

    সচিব আখতার আহমেদ বলেন, আমরা আগেই বলেছিলাম ১৬ নভেম্বর ‘আউট অব কন্ট্রিবিউটিং’ এবং ‘আইসি অ্যাপ’ লঞ্চ করা হবে। কিন্তু ১৬ নভেম্বর রোববার—বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই সাপ্তাহিক ছুটি থাকে। তাই বিষয়টি বিবেচনা করে আমরা এখন ১৮ নভেম্বর (মঙ্গলবার) অ্যাপটি লঞ্চ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

    তিনি জানান, যেহেতু একই দিনে ইসি চূড়ান্ত ভোটার তালিকাও প্রকাশ করবে, তাই দু’টি গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান একসঙ্গে করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে লঞ্চিংয়ের সুনির্দিষ্ট সময় পরে জানানো হবে বলে ইসি সচিব উল্লেখ করেন।

    নিবন্ধন সংক্রান্ত ঘাটতি এবং আবেদন না মঞ্জুর হওয়ার বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সচিব বলেন, আমরা আইনের আলোকে আমাদের দায়িত্ব পালন করছি। যাদের নিবন্ধন সংক্রান্ত কিছু ঘাটতি আছে, তারা চাইলে আপিল বা সংশোধনের আবেদন করতে পারেন। কমিশন তাদের আবেদন বিবেচনায় নেবে কি না, সেটা পরবর্তী সিদ্ধান্তের বিষয়।

    আপিল করার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি বিস্তারিত জানান। সচিব বলেন, আপিল করতে হলে সচিবালয়ের মাধ্যমে সিনিয়র সচিব বা কমিশনের সচিবের বরাবর আবেদন করতে হয়। আপিলের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময়সীমা দেওয়া হয়নি—তারা চাইলে আগামীকালও আবেদন করতে পারেন।

    তিনি আরও বলেন, আমরা আইনের বাইরে কিছু করছি না। কিছু আবেদন না মঞ্জুর করা হয়েছে নির্দিষ্ট শর্তের আওতায়। কেউ যদি সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত না হন, পুনর্বিবেচনার জন্য আবেদন করতে পারেন।

    কেপিআই এলাকায় রাজনৈতিক সমাবেশ বিষয়ে তিনি বলেন, কেপিআই একটি সংবেদনশীল স্থান। সেখানে সবাইকেই আইন ও নিরাপত্তাবিধি মেনে চলতে হবে।

    সাংবাদিকদের প্রশ্নে আমজনতার দলের তারেক রহমানের মন্তব্য নিয়ে তিনি বলেন, যদি নিবন্ধন ছাড়াই কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়, সেটি আইনগতভাবে কমিশন বিবেচনা করবে। আপিল ছাড়া নিবন্ধন দেওয়ার সুযোগ নেই, তাই আমি আপিলের কথাই বলেছি।

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5484

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…