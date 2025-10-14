এক ক্লিকে কারাগারে যাবে জামিননামা: আইন উপদেষ্টা

আদালত থেকে জামিন পাওয়ার পর আসামির জামিন কার্যকর করতে যে দীর্ঘ ১২টি ধাপ পাড়ি দিতে হয়, সেই জটিলতা এবার শেষ হতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল। তিনি জানিয়েছেন, বুধবার (১৫ অক্টোবর) থেকে পাইলট পর্যায়ে চালু হচ্ছে অনলাইন জামিননামা পাঠানোর প্রক্রিয়া। এতে এক ক্লিকেই সংশ্লিষ্ট কারাগারে পৌঁছে যাবে জামিননামা।
মঙ্গলবার (১৪ অক্টোবর) সুপ্রিম কোর্ট অডিটোরিয়ামে অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ তথ্য জানান।
ড. আসিফ নজরুল বলেন, একজন মানুষ জামিন পাওয়ার পর তাকে ১২টি ধাপ অতিক্রম করতে হয়। কিছু ধাপে ঘুষও দিতে হয়। এ প্রক্রিয়াটি চরম হয়রানিমূলক। তাই কাল (১৫ অক্টোবর) থেকে আমরা অনলাইন জামিননামা চালু করছি। এতে আদালতের আদেশ থেকে একটি ক্লিকেই জামিননামা কারাগারে পৌঁছে যাবে।
তিনি জানান, এই উদ্যোগ সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।
সরকারের নিজস্ব অর্থায়নের সক্ষমতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকে ১,৬০০ কোটি টাকা জমা আছে, রেজিস্ট্রার অফিসে ১,৫০০ কোটি টাকা। অথচ আমরা অনেক সময় বিদেশি সহায়তার দিকে তাকিয়ে থাকি। অথচ নিজেদের টাকাতেই অনেক ভালো কাজ করা সম্ভব।
আইন উপদেষ্টা জানান, সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই গুম প্রতিরোধ আইন, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, মানবাধিকার কমিশন আইন এবং বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয় সংক্রান্ত আইন চূড়ান্ত করা হবে। এই আইনগুলো আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সম্পন্ন হবে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান। আরও বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত অ্যাটর্নি জেনারেল আরশাদুর রউফ এবং ব্যারিস্টার অনীক আর হক।