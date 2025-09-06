লক্ষ্মীপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খালে পড়ে নিহত ২, বহু হতাহতের শঙ্কা

লক্ষ্মীপুরে যাত্রীবাহী বাস আনন্দ পরিবহন চন্দ্রগঞ্জ কফিল উদ্দিন ডিগ্রী কলেজের সংলগ্ন খালে পড়ে দুইজন নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও অনেকে। আজ (শনিবার, ৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮টার দিকে নোয়াখালীর চৌমুহনী থেকে লক্ষ্মীপুরের রায়পুরগামী বাসটি দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। এখন পর্যন্ত হতাহতদের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
স্থানীয়রা জানান, শনিবার সকাল সাড়ে ৭টায় নোয়াখালীর চৌমুহনী থেকে লক্ষ্মীপুরের রায়পুর উপজেলার উদ্দেশ্যে রওনা হয় আনন্দ পরিবহনের একটি বাস। বাসটিতে ৩০ জনের বেশি যাত্রী ছিল। বাসটি লক্ষ্মীপুর জেলার সদর উপজেলার চন্দ্রগঞ্জ কফিল উদ্দিন ডিগ্রী কলেজের সামনে এসে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে থাকা খালে পড়ে যায়।
ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সহকারী পরিচালক মো. ফরিদ আহমেদ দুজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ‘দুর্ঘটনা কবলিত বাসটি খালের পানিতে পড়ে যাওয়ায় এখন পর্যন্ত সবাইকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। খবর পেয়ে তাৎক্ষণিক ঘটনাস্থলে পুলিশ, সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসের টিম উদ্ধার কার্যক্রমে অংশ নেয়। এখনও উদ্ধার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।