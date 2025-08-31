‘অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে এখনো সংশয় আছে’

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে আমাদের এখনো সংশয় আছে। তবে কমিশন আশ্বস্ত করেছে তারা সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে সুচারুভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে।
রোববার (৩১ আগস্ট) নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।
রুহুল কবির রিজভী বলেন, গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (আরপিও) এবং সীমানা পুনর্নির্ধারণ নিয়ে আলোচলা হয়েছে। প্রবাসীদের ভোটের ব্যাপারে কথা হয়েছে। সীমানা পুনর্নির্ধারণের সামগ্রিক বিষয়ে আমরা কথা বলেছি। কোনো নির্দিষ্ট আসন নিয়ে আলোচনা হয়নি।
তিনি বলেন, অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন নিয়ে আমাদের এখনো সংশয় আছে। কমিশনের প্রস্তুতি জানতে চেয়েছি। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে দোসররা এখনো আছে, তারা নির্বাচনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। এ নিয়ে কমিশনের প্রস্তুতি কী তা জানতে চেয়েছি। তবে কমিশন আশ্বস্ত করেছে তারা সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে সুচারুভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে।
বিএনপির সিনিয়র এ নেতা আরও বলেন, রাজনৈতিক দলগুলোর নানান বক্তব্য থাকতে পারে। আমরা পিআর পদ্ধতির চ্যালেঞ্জ নিয়ে নানান সময়ে বক্তব্য তুলে ধরেছি। সার্বিক প্রস্তুতি আজ জানতে এসেছি। নির্বাচন কমিশন সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করবে বলে আশা করি। সবার অংশগ্রহণে একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন ইসি করবে বলে আমাদের প্রত্যাশা।
এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ছিলেন নুর। তার ওপর যেভাবে হামলা হয়েছে এটা নিন্দনীয়। এ নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত।
নির্বাচন কমিশনের নিবন্ধনের বিষয়ে আরেক প্রশ্নের জবাবে রুহুল কবির রিজভী বলেন, কে নিবন্ধন পাবে, কে পাবে না এটা কমিশনের ওপর নির্ভর করে।