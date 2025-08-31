গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    • প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    16. বিনোদন
    17. বিশেষ প্রতিবেদন
    18. রাজনীতি
    19. শিক্ষাঙ্গন
    20. শেখ হাসিনার পতন
    21. সম্পাদকীয়
    22. সারাদেশ
    23. স্বাস্থ্য
    24. হট আপ নিউজ
    25. হট এক্সলুসিভ
    26. হাই লাইটস
    ক্যাম্পাস   | |   চট্টগ্রাম

    চবিতে বাড়ছে উত্তেজনা, স্থানীয়দের ধাওয়ায় উপ-উপাচার্য অসুস্থ

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    আগস্ট ৩১, ২০২৫ ১:৪৮ অপরাহ্ণ
    • চবিতে বাড়ছে উত্তেজনা, স্থানীয়দের ধাওয়ায় উপ-উপাচার্য অসুস্থ

      ছবিঃ ৩১ আগস্ট, ২০২৫ | সংগৃহীত

    Link Copied!

    চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষার্থী ও স্থানীয় লোকজন ফের মুখোমুখি অবস্থান নেওয়ায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

    এদিকে রোববার (৩১ আগস্ট) শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের মাঝে অবস্থানকালে স্থানীয়দের ধাওয়ায় উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন অসুস্থ হয়ে যান বলে প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা গেছে।

    পরে নিরাপত্তা কর্মীদের সহায়তায় গাড়িতে করে তাকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। সম্প্রতি অধ্যাপক কামালের বাম হাতে অস্ত্রোপচার হয়েছে। তিনিসহ প্রশাসনের অন্যরা ঘটনা সমাধানের চেষ্টা করছিলেন।

    এছাড়া প্রক্টর অধ্যাপক ড. তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ ইটের আঘাতে আহত হন। পরে গুরুতর অসুস্থ হয়ে চবি মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য যান তিনি।

    শনিবার মধ্যরাতে সংঘর্ষের ঘটনার জেরে রোববার সকাল থেকে প্রধান ফটক বন্ধ করে জিরো পয়েন্ট এলাকায় বিক্ষোভ শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় হামলায় জড়িতদের বিচার দাবি করেন তারা। একপর্যায়ে ক্যাম্পাসের পাশে রাতের সংঘর্ষ ঘটনাস্থলে গেলে স্থানীয় লোকজনও লাঠিসোটা নিয়ে এগিয়ে আসে। এতে উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়।

    আজ ইট-পাটকেলের আঘাতে আরও অন্তত ৪ শিক্ষার্থী আহত হয়েছে বলে জানা গেছে। দুপুর ১টায় এ খবর লেখা পর্যন্ত উত্তেজনা চলমান রয়েছে। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই নম্বর এলাকায় ও স্থানীয় বাসিন্দারা জোবরা এলাকায় অবস্থান করছেন।

    শনিবার রাতে দেরিতে বাড়িতে ফেরায় এক ছাত্রীকে বাসার দারোয়ান কর্তৃক মারধরকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষের ঘটনার সূত্রপাত।

    এছাড়া শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে স্থানীয় দোকান ও বাড়ির জানালাসহ ভাঙচুরযোগ্য শতাধিক স্থাপনা ভাঙচুরের অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

    এদিকে রাতের ঘটনার বিচার দাবি করে রোববার সকালে বিক্ষোভ মিছিল করেছে শাখা ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা।

    সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিন রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করেছেন। পরীক্ষা স্থগিত থাকলেও ক্লাস ও শাটল ট্রেন নিয়মিত সূচি অনুযায়ী চলবে।

    শনিবার রাতে দফায় দফায় ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও ইটপাটকেল নিক্ষেপের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন। এরমধ্যে অন্তত ২০ জন শিক্ষার্থীকে চট্টগ্রাম মেডিকেলে (চমেক) পাঠানো হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির দুই শিক্ষকও আহত হয়েছেন। শনিবার রাত সাড়ে ১১টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত দফায় দফায় এ ঘটনা ঘটে।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5482

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…