রামগঞ্জে বিএনপির কমিটি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ; প্রিজাইডিং অফিসারসহ আহত ৫

লক্ষ্মীপুরের রামগঞ্জ উপজেলার ৬নং লামচর ইউনিয়ন বিএনপি’র প্রতিনিধি নির্বাচনে ব্যাপক সংঘর্ষ, ভাঙচুর ও মারধরের ঘটনা ঘটেছে। এতে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিসাইডিং অফিসার উপজেলা বিএনপি’র যুগ্ম আহবায়ক এজিএস আবুল কাশেমসহ অন্তত ৫ জন আহত হয়েছেন।
শনিবার (৩০ আগস্ট) সন্ধ্যা ৬টার দিকে ইউনিয়নের বেড়িবাজার কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন একটি মাদ্রাসায় নির্বাচনের ভোট গণনা ও ফলাফল ঘোষণার পর এ ঘটনা ঘটে। বিজয়ী সভাপতি জাফর আহম্মদ পাটোয়ারী এবং সাধারণ সম্পাদক পদে পরাজিত প্রার্থী তরিকুল ইসলাম স্বপনের সমর্থকদের মধ্যে এই সংঘর্ষ শুরু হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভোট গণনার পর ফলাফল জালিয়াতির অভিযোগ তুলে পরাজিত সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী তরিকুল ইসলামের সমর্থকরা প্রিসাইডিং অফিসার এজিএস আবুল কাশেমের উপর অতর্কিত হামলা চালায়। তাকে বাঁচাতে গিয়ে বিএনপি নেতা আব্দুর রহিম মিলন, সাংবাদিক আবু তাহেরসহ আরও কয়েকজন আহত হন। গুরুতর আহত অবস্থায় আবুল কাশেমকে প্রথমে রামগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। পরে অবস্থার অবনতি হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়েছে।
ঘটনার পরপরই এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়।
উপজেলা বিএনপি’র আহবায়ক মোজাম্মেল হক মজু অভিযোগ করেন, “এ হামলা হত্যার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। সাধারণ সম্পাদক পদে পরাজিত প্রার্থীর সমর্থকরাই প্রিসাইডিং অফিসারকে মারধর করেছে।” তিনি জানান, এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে।
উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহিম ও সাবেক সহসভাপতি সাহাব উদ্দিন তুর্কী বলেন, “এ ধরনের ঘটনা দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। ফলাফল ঘোষণার পর এ ধরনের সংঘর্ষ দলকে বিভাজনের দিকে ঠেলে দেবে।”
কেন্দ্রীয় ১২-দলীয় জোটের মুখপাত্র ও বিএলডিপির চেয়ারম্যান মো. শাহাদাত হোসেন সেলিম বলেন, “আমি নির্বাচনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলাম। এ নেক্কারজনক ঘটনায় আমরা লজ্জিত। এটি কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।”
অন্যদিকে মোহাম্মদীয়া ফাঁড়ির উপপরিদর্শক মো. বেলায়েত হোসেন বলেন, “প্রিসাইডিং অফিসার আবুল কাশেমের ওপর অতর্কিত হামলা হয়েছে, পরে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।”
এ ঘটনায় রামগঞ্জ থানায় গতকাল রাতেই মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে বিএনপি নেতারা জানিয়েছেন।