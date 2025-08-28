একসঙ্গে ২২৫ কর পরিদর্শককে বদলি ও পদায়ন করা হয়েছে।
বুধবার (২৭ আগস্ট) কর প্রশাসন-২ দ্বিতীয় সচিব মো. আনিসুল ইসলামের স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এর আগে গত ১৯ আগস্ট একসঙ্গে ৪১ অতিরিক্ত কর কমিশনারকে বদলি করা হয়।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর প্রশাসন থেকে এক চিঠিতে এই বদলির আদেশ দেওয়া হয়।
এ বিষয়ে কর কর্মকর্তারা বলেছিলেন, গত মে ও জুনে আন্দোলনের জেরে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলি করা হয়েছে। অবশ্য গত জুলাই থেকেই বদলি শুরু হয়েছে।
বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো।
