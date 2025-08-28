গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    •  প্রচ্ছদ
    • অন্যান্য
    1. অন্যান্য
    2. অর্থ ও বাণিজ্য
    3. আইন-বিচার
    4. আন্তর্জাতিক
    5. আবহাওয়া
    6. কৃষি ও প্রকৃতি
    7. খেলাধুলা
    8. গণমাধ্যম
    9. চাকরি
    10. জাতীয়
    11. ধর্ম
    12. নির্বাচন
    13. প্রবাসের খবর
    14. ফিচার
    15. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
    16. বিনোদন
    17. বিশেষ প্রতিবেদন
    18. রাজনীতি
    19. শিক্ষাঙ্গন
    20. শেখ হাসিনার পতন
    21. সম্পাদকীয়
    22. সারাদেশ
    23. স্বাস্থ্য
    24. হট আপ নিউজ
    25. হট এক্সলুসিভ
    26. হাই লাইটস
    জাতীয়

    একসঙ্গে ২২৫ কর পরিদর্শককে বদলি

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    আগস্ট ২৮, ২০২৫ ৯:৪৩ পূর্বাহ্ণ
    Link Copied!

    একসঙ্গে ২২৫ কর পরিদর্শককে বদলি ও পদায়ন করা হয়েছে।

    বুধবার (২৭ আগস্ট) কর প্রশাসন-২ দ্বিতীয় সচিব মো. আনিসুল ইসলামের স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

    এর আগে গত ১৯ আগস্ট একসঙ্গে ৪১ অতিরিক্ত কর কমিশনারকে বদলি করা হয়।

    জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কর প্রশাসন থেকে এক চিঠিতে এই বদলির আদেশ দেওয়া হয়।

    এ বিষয়ে কর কর্মকর্তারা বলেছিলেন, গত মে ও জুনে আন্দোলনের জেরে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের বদলি করা হয়েছে। অবশ্য গত জুলাই থেকেই বদলি শুরু হয়েছে।

    বদলি হওয়া কর্মকর্তাদের তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    সাব এডিটর

    সর্বমোট নিউজ: 5472

    Share this...
    বিনা অনুমতিতে এই সাইটের সংবাদ, আলোকচিত্র অডিও ও ভিডিও ব্যবহার করা বে-আইনি।
    সর্বশেষ

  • আমাদেরকে ফলো করুন…