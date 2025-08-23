“ভোটকেন্দ্র দখলের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে”

আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় স্ট্রাইকিং ফোর্স নয়, সেনাবাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে মন্তব্য করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, যারা ভোটকেন্দ্র দখলের আশায় আছেন তাদের স্বপ্ন দুঃস্বপ্নে পরিণত হবে। তাদের দাঁত ভাঙা জবাব দেয়া হবে। ভোটকেন্দ্র দখল করে জেতার সুযোগ দেয়া হবে না। ভোটকেন্দ্র দখলের চেষ্টা করা হলে পুরো কেন্দ্রের ভোট বাতিল করে দেয়া হবে।
আজ শনিবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১০টায় রাজশাহীর আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে রাজশাহী অঞ্চলের নির্বাচন কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।
নাসির উদ্দিন বলেন, আগামী রমজানের আগে ফেব্রুয়ারি মাসে নির্বাচন সম্পন্ন করার যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হচ্ছে। চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আগামী দুই সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ করা হবে। সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে শুনানি চলবে আগামী সপ্তাহ পর্যন্ত। ভোটকেন্দ্র বাছাইয়ের কাজও চলছে।
তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনের সেসব সদস্যরা স্ব-উদ্যোগে ভোট জালিয়াতিতে জড়িত ছিল, তাদের এবার নির্বাচন কার্যক্রমে অংশ নিতে দেওয়া হবে না।
কার্যক্রম নিষিদ্ধ থাকা আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশগ্রহণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিচার সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ নেই।
তিনি আরও বলেন, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। ভোট আসতে আসতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির আরো উন্নতি হবে। ভোটের আগে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চলবে। অস্ত্রবাজী করে ভোটে জয়ী হওয়া যাবে না।
তিনি বলেন, পিআর পদ্ধতি সংবিধানে নেই। যেহেতু এটা সংবিধানে নেই সেহেতু এর বাইরে কমিশন যেতে পারবে না। এ নিয়ে রাজনৈতিক তর্কবিতর্ক চললেও নির্বাচন কমিশনের এগুলো কাজ নয়। তবে আইন পরিবর্তন হলে এই পদ্ধতিতে ভোট হবে বলেও নিশ্চিত করেন তিনি।