গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    রাজনীতি

    'আমরা পতিত ফ্যাসিস্ট আমলের মতো আর গুমের শিকার হতে চাই না'

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    আগস্ট ২২, ২০২৫ ৭:৫৯ অপরাহ্ণ
    বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, বর্তমান সরকারের শাসনামলে কেউ গুম বা বিচারবহির্ভূত হত্যার শিকার হবে না। তিনি বলেন, নিখোঁজ ব্যক্তিদের ঘটনার সঙ্গে অন্য কোনো রহস্য বা আন্তর্জাতিক চক্র জড়িত আছে কি না তা সরকারের খুঁজে বের করা উচিত।

    শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকেলে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়াসহ দলটির নেতাদের রোগমুক্তি কামনায় আয়োজিত দোয়া মাহফিলে তিনি এসব কথা বলেন।

    রিজভী বলেন, “আমরা পতিত ফ্যাসিস্ট আমলের মতো আর গুমের শিকার হতে চাই না। আগের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি দেখতে চাই না।” তিনি আরও বলেন, “অনেক ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে আমরা স্থিতিশীল অবস্থায় পৌঁছেছি। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে যেসব অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে, তা সমাপ্ত করতে হবে।”

    তিনি পিআর (প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন) পদ্ধতির প্রসঙ্গে বলেন, “বাংলাদেশের জনগণ এই পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত নয়। আমাদের দেশে এটি বাস্তবায়ন করা কঠিন। ভোটাররা প্রার্থী নির্বাচিত না করে দলকে নির্বাচিত করলে রাজনৈতিক দল কর্তৃত্ববাদী হয়ে যাবে। পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়ন করলে জনগণ তাদের পছন্দের মানুষকে নির্বাচিত করতে পারবে না। এ ধরনের চেষ্টা দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে, কারণ রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তম্ভ ধ্বংস করা হয়েছে।”

    রিজভী মেগা প্রজেক্ট ও অর্থনৈতিক দুর্নীতির বিষয়েও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, “৬৮ শতাংশ অতিরিক্ত অর্থ খরচ করা হয়েছে, আন্তর্জাতিক মানের অডিট হওয়া দরকার। যারা দুর্নীতি করেছে তাদের আইনের আওতায় আনা উচিত।”

    দোয়া মাহফিলে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ শ্রমিক দলের আহ্বায়ক সুমন ভুঁইয়া সভাপতিত্ব করেন। সদস্য সচিব বদরুল আলম সবুজের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন বিএনপির কোষাধ্যক্ষ এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ বিএনপির আহ্বায়ক রফিকুল আলম মজনু, সদস্য সচিব তানভীর আহমেদ রবিনসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

