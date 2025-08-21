গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    রাজনীতি

    বিএনপির সঙ্গে আইআরআই প্রতিনিধি দলের বৈঠক

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    আগস্ট ২১, ২০২৫ ৫:০৭ অপরাহ্ণ
      রাজধানী ঢাকার গুলশানে চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে বিএনপির সঙ্গে আন্তর্জাতিক রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) একটি প্রতিনিধি দল বৈঠক করছে | ছবিঃ সংগৃহীত / ২১ আগস্ট, ২০২৫

    Link Copied!

    বিএনপির সঙ্গে আন্তর্জাতিক রিপাবলিকান ইনস্টিটিউটের (আইআরআই) একটি প্রতিনিধি দল বৈঠক করেছে। এ বৈঠকে বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং রাষ্ট্র কাঠামোর সংস্কার নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

    বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) রাজধানীর গুলশানে দলের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

    বিএনপির পক্ষ থেকে বৈঠক অংশ নেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান, সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা মাহাদী আমিন। আর আইআরআইয়ের প্রতিনিধি দলে ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির এশিয়া প্যাসিফিকের পরিচালক স্টিফেন সিমা, উপ-পরিচালক ম্যাথিউ কার্টার, সিনিয়র প্রোগ্রাম ম্যানেজার অমিতাভ ঘোষ।

    বৈঠকে আলোচনার বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ সাংবাদিকদের বলেন, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তারা সংলাপ করছে। তারই অংশ হিসেবে আজকে আমাদের সঙ্গে বৈঠক।

    বৈঠক চলমান রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী সংসদ নির্বাচন এবং সংস্কার কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

