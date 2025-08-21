গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    জাতীয়

    সরকারি সফরে চীন গেলেন সেনাপ্রধান

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    আগস্ট ২১, ২০২৫ ১১:৪০ পূর্বাহ্ণ
      সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ-জামান | সংগৃহীত ফাইল ছবি

    Link Copied!

    সরকারি সফরে চীন গিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান। 

    বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) তিনি চীনের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন।

    এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর)।

    আইএসপিআর জানায়, সফরকালে তিনি চীনের সামরিক ও বেসামরিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং সামরিক বাহিনীর সংশ্লিষ্ট দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মতবিনিময় করবেন।

    চীন সফর শেষে জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান আগামী ২৭ আগস্ট দেশে ফিরবেন।

