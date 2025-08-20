নির্বাচন: সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্রের খসড়া প্রকাশ ১০ সেপ্টেম্বর

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা করতে মাঠ পর্যায়ের নির্বাচন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়। আগামী ১০ সেপ্টেম্বর খসড়া প্রকাশের দিন ধরে নিয়ে কাজ এগিয়ে নিতে তাদের বলা হয়েছে।
বুধবার (২০ আগস্ট) ইসির উপসচিব (নির্বাচন সহায়তা ও সমন্বয়) মো. মাহবুব আলম শাহ ‘ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে ভোটকেন্দ্র স্থাপন’ সংক্রান্ত এ চিঠি সিনিয়র জেলা নির্বাচন ও জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের কাছে পাঠিয়েছেন।
স্থানীয় পর্যায়ে দাবি-আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি শেষে ২০ অক্টোবরের মধ্যে সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্র চূড়ান্ত করার পরিকল্পনাও করছে কমিশন। সেটিও কর্মকর্তাদের জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে।
চিঠিতে আসনভিত্তিক ভোটারের বিপরীতে সম্ভাব্য ভোটকেন্দ্র, ভোটকক্ষের তালিকা ও সংখ্যা নির্ধারিত ছকে ইসি সচিবালয়ে পাঠাতে বলা হয়েছে।
সবশেষ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে ৪২ হাজারেরও বেশি ভোটকেন্দ্র ছিল, এরমধ্যে ভোটকক্ষ ছিল ২ লাখ ৬১ হাজারের বেশি।
এবার পৌনে ১৩ কোটি ভোটারের জন্য ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ কত হবে তা খসড়া তালিকা হলে সেপ্টেম্বরে জানা যাবে।
ইসির কর্মকর্তারা বলেন, তফসিল ঘোষণার পর আসনভিত্তিক চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের গেজেট প্রকাশ করবে ইসি। এরপরও কোনো ভোটকেন্দ্র কারো দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে মনে করলে কমিশন তা পরিবর্তন করতে পারবে।
ফেব্রুয়ারির ভোটকে সামনে রেখে ডিসেম্বরের প্রথমার্ধে তফসিল ঘোষণার কথা বলেছে ইসি। এরইমধ্যে নির্বাচনের সব ধরনের প্রস্তুতি চলমান রয়েছে। এবার ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা না বাড়িয়ে ভোটকক্ষ প্রতি ভোটার সংখ্যা সমন্বয় করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে বলে এর আগে বলেছিলেন ইসি সচিব আখতার আহমেদ।
জেলা নির্বাচন কর্মকর্তাদের কাছে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়- ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে প্রকাশিত ভোটকেন্দ্র স্থাপনের নীতিমালার আলোকে ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ নির্ধারণ করে এলাকাভিত্তিক ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রকাশ, খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকার উপর দাবি/আপত্তি গ্রহণ ও দাবি/আপত্তিগুলো নীতিমালা অনুযায়ী নিষ্পন্ন করে সম্ভাব্য চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য ইসি নির্দেশ দিয়েছে।
১০ সেপ্টেম্বর খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রকাশ।
খসড়া নিয়ে দাবি/আপত্তি গ্রহণের শেষ দিন ২৫ সেপ্টেম্বর।
দাবি/আপত্তির নিষ্পতির শেষ তারিখ ১২ অক্টোবর।
খসড়া ভোটকেন্দ্রের সম্ভাব্য তালিকা চূড়ান্ত ২০ অক্টোবর।
খসড়া ভোটকেন্দ্রের তথ্য ও সম্ভাব্য চূড়ান্ত ভোটকেন্দ্রের তথ্য (সফটকপিসহ) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে ইসি সচিবালয়ের নির্বাচন সহায়তা-১ শাখায় পাঠাতে বলা হয়েছে।
গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৮ (১) ও (২) অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রের তালিকা সংরক্ষন ও চূড়ান্ত করে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ২৫ দিন আগে গেজেট প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।