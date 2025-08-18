সমুদ্রখাত অর্থনীতির জন্য নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পারে

সমুদ্র আমাদের জন্য উপহার নিয়ে অপেক্ষা করছে। আমরা এখনো সেই উপহারটা তার কাছ থেকে আনতে যেতে পারিনি মন্তব্য করে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, সমুদ্র আমাদের জন্য উপহার নিয়ে অপেক্ষা করছে। এ খাত আমাদের অর্থনীতির জন্য বৈচিত্র্যময় একটা নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পারে।
সোমবার (১৮ আগস্ট) রাজধানীর বাংলাদেশ চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য কালে এসব কথা বলেন তিনি।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বৈচিত্র্যময় অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে পরিপূর্ণ এ দেশে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের যেমন ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে অন্যদিকে বিশাল বঙ্গোপসাগরের অফুরন্ত মৎস্য সম্পদও পানিভত্তিক অর্থনৈতিক বিকাশের সুযোগ করে দিয়েছে। এ দেশের পানি প্রবাহ ও বিশাল সমুদ্র আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের একটি সম্পদ যা আমরা পেয়ে গেছি, আমাদের কষ্ট করতে হয়নি এটা আল্লাহ আমাদের দিয়েছে।
তিনি বলেন, এ খাতে বিশাল সম্ভাবনা থাকলেও বাংলাদেশ এখনো তা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি। আমরা এখনো সমুদ্রের জগতে প্রবেশ করতে পারেনি। আমাদের জানতে হবে কি কি ধরনের মৎস্য সম্পদ এ সমুদ্রের পানির তলায় আছে। আমাদের বুঝতে হবে কেন আমরা এটা পারছি না।
মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, এ খাত আমাদের অর্থনীতির জন্য একটা নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পারে। এটি আমাদের দেশেরই অংশ। আমরা শুধু জমির অংশটা জানি, পানির অংশটার প্রতি আমাদের কোনো দৃষ্টি নেই। এটি জমির যে বাংলাদেশ তার চাইতে বড় পরিমাণ দেশ আমাদের। কিন্তু আমরা অবহেলা করি। সেটা যে আছে সেটাও বলি না।
তিনি আরও বলেন, আমাদের বঙ্গোপসাগারে সুষ্ঠু জমি পরিচালনা করে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার অঞ্চল চিহ্নিত করতে হবে। এটি শুধু বেশি মাছ ধরার বিষয় নয়, এটি একটি ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তোলার বিষয়। এজন্য আমাদের গবেষণায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হতে হবে। আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাহলে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গভাবে রচনা করতে পারবো।