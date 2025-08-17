মহাখালীতে পেট্রোল পাম্পে আগুন

রাজধানীর মহাখালীতে একটি পেট্রোল পাম্পে আগুনের ঘটনা ঘটেছে। পেট্রোল পাম্প থেকে বেশ কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।
রোববার (১৭ আগস্ট) সন্ধ্যা ৭টার দিকে মহাখালী রেলগেটের কাছে ওই পেট্রোল পাম্পে আগুন লাগে বলে জানায় ফায়ার সার্ভিস। ঘটনাস্থলে যাচ্ছে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিট।
তাৎক্ষণিকভাবে আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, প্রথমে পাম্পের লোকজন আগুন নেভাতে চেষ্টা করে তবে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।
ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষ জানিয়েছে, তাদের তেজগাঁও স্টেশন থেকে তিনটি ইউনিট ঘটনাস্থলে যাচ্ছে।
এ অগ্নিকাণ্ডের ফলে পাম্পের সামনের রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ হয়েছে। মহাখালী ফ্লাইওভারের ওপরও একপাশেও যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে।