    ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ভারতীয় ২ কোটি টাকার মালামাল জব্দ

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    আগস্ট ১৭, ২০২৫ ৫:৩৫ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিজয়নগরে চান্দুরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২ কোটি ১৩ লাখ টাকার ভারতীয় কাপড় জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ সরাইল ব্যাটালিয়ন ২৫ বিজিবির সদস্যরা।

    রোববার (১৭ আগস্ট) ভোরে সীমান্তবর্তী এলাকার চান্দুরায় কাভার্টভ্যান থেকে এসব কাপড় জব্দ করা হয়।

    ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল ২৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের পক্ষ থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জানানো হয়, রোববার ভোরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলার চান্দুরা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

    অভিযানে একটি কাভার্ডভ্যান তল্লাশি করে কার্টুনের ভেতরে প্যাকেট করা অবস্থায় ৪৪৯ পিস ভারতীয় উন্নতমানের লেহেঙ্গা এবং ১৪৭ পিস শাড়ি জব্দ করা হয়। অবৈধ ভারতীয় চোরাচালানের ওই মালামালের বাজারমূল্য দুই কোটি ১৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা।

    বিজিবি জানায়, ওই ভারতীয় চোরাচালানির মালামাল আখাউড়া কাস্টমস অফিসে জমা করার প্রস্তুতি চলছে।

