গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    জাতীয়

    প্রধান উপদেষ্টার ঘোষিত সময়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবেঃ স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    আগস্ট ১৬, ২০২৫ ৩:৫৮ অপরাহ্ণ
    • প্রধান উপদেষ্টার ঘোষিত সময়েই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

      স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব.) মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী | সংগৃহীত ফাইল ছবি

    প্রধান উপদেষ্টার ঘোষিত সময়েই দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে মন্তব্য করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল (অব) মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বলেন, জনগণ নির্বাচনমুখী হলে নির্বাচন পেছানোর সুযোগ নেই।

    আজ শনিবার (১৬ আগস্ট) রাজধানীর মোহাম্মদপুরের কৃষি মার্কেট পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি। দেশব্যাপী নিষিদ্ধ পলিথিনের উৎপাদন, পরিবহন ও বিপণন রোধকল্পে এ পরিদর্শন কর্মসূচি পালিত হয়।

    স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা আরও বলেন, ক্ষমতা জনতার হাতে। জনগণ যদি নির্বাচনমুখী হয় তাহলে নির্বাচন কেউ ঠেকাতে পারবে না।

    রাজধানীর মোহাম্মদপুর ও মিরপুরে চাঁদাবাজি বেশি হয় স্বীকার করে নিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, চাঁদাবাজ যেই হোক তাঁকে ছাড় দেওয়া হবে না।

    এ সময় এক সাংবাদিক স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে বলেন, একজন উপদেষ্টাকে ঘিরে চাঁদাবাজিসহ নানা রকম অভিযোগ আসছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি তিনি।

