এলএ গ্যালাক্সির বিপক্ষে মাঠে ফিরতে প্রস্তুত মেসি

চলতি মাসের শুরুতে লিগস কাপের ম্যাচে নেক্সাসের বিপক্ষে একাদশ মিনিটে চোট পেয়ে মাঠ ছাড়েন লিওনেল মেসি। এরপর প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে মাঠের বাইরে থাকতে হয় তাকে। অবশেষে এলএ গ্যালাক্সির বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে মাঠে ফিরতে পারেন লিওনেল মেসি।
ডান পায়ের চোটের কারণে গত দুই সপ্তাহে দুটি ম্যাচ মিস করেছেন লিওনেল মেসি। তাকে ছাড়া মেক্সিকোর দল পুমাস ইউএনএএম-এর বিপক্ষে ৩-১ গোলের জয়ে শেষ আটে ওঠে ইন্টার মায়ামি। অন্যদিকে মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) অরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে ৪-১ হারে মায়ামি।
গত বুধবার (১৩ আগস্ট) অনুশীলনে ফেরেন ইন্টার মায়ামির অধিনায়ক। বাংলাদেশ সময় রোববার (১৭ আগস্ট) ভোরে এলএ গ্যালাক্সির মুখোমুখি হবে ইন্টার মায়ামি। শুক্রবার সংবাদ সম্মেলনে দলের কোচ হাভিয়ের মাশচেরানো বলেন, এই ম্যাচে মেসি দলে থাকবেন।
মাশচেরানো বলেন, ‘লিও ভালো আছে। বুধবার থেকে সে দলের সঙ্গে আছে। আমাদের বিশ্বাস, যদি অস্বাভাবিক কিছু না ঘটে, তাহলে আগামীকালের ম্যাচের জন্য তাকে ডাকা হবে।’
চোটে পড়ার আগে দারুণ ফর্মে ছিলেন মেসি। এবার এমএলএসে ১৭ ম্যাচে ১৮ গোল করে এখনও যৌথভাবে আসরের সর্বোচ্চ স্কোরার তিনি। এছাড়া ১০টি অ্যাসিস্টও করেছেন।
২৩ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে এমএলএসের ইস্টার্ন কনফারেন্সের পয়েন্ট তালিকায় ছয় নম্বরে আছে মায়ামি। ২৬ ম্যাচে ৫১ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ফিলাডেলফিয়া।