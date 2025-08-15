গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    “ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন, কোনো শক্তি নেই বিলম্বিত করবে”

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    আগস্ট ১৫, ২০২৫ ৫:৩৩ অপরাহ্ণ

    ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হবে। নির্বাচনকে বিলম্বিত করতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম।

    শুক্রবার (১৫ আগস্ট) মাগুরায় জুমার নামাজের পর শহীদ রাব্বি ও শহীদ আল আমিনের কবর জিয়ারত শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন প্রেস সচিব।

    প্রেস সচিব বলেন, ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন হবে। এমন কোনো শক্তি নেই যে নির্বাচনকে বিলম্বিত করতে পারে। প্রধান উপদেষ্টা যেটা বলেছেন সেই অনুযায়ী নির্বাচন হবে। নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যারা সন্দেহের বীজ রোপন করছেন, তাদেরকে বলব আপনারা থামেন। নির্বাচন ফেব্রুয়ারিতেই হবে।

    শফিকুল আলম বলেন, নির্বাচনের জন্য পুরো জাতি প্রস্তুত। নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব প্রতিষ্ঠানও নির্বাচন নিয়ে এরই মধ্যে কাজ করতে শুরু করেছে। এই বর্ষার মৌসুম শেষ হলেই পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় নির্বাচনের হাওয়া লেগে যাবে। নির্বাচনের যে মহোৎসব সেটা আপনারা দেখতে পাবেন।

    তিনি আরও বলেন, শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা সরকারের একটা দায়িত্ব। তা নিয়ে সরকার ও নির্বাচন কমিশন কাজ করছে। সামাজিকভাবে আরেকটা দায়িত্ব হলো সবাই মিলে ভালো একটা নির্বাচন করা।

