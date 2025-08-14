রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে ফ্যাসিস্ট হাসিনাসহ ২৮৬ জনের গ্রেপ্তারে পরোয়ানা

‘জয় বাংলা ব্রিগেডের’ জুম মিটিংয়ে অংশ নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারকে ‘উৎখাতসহ রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ড’ করার অভিযোগের মামলায় ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জনকে গ্রেপ্তারে পরোয়ানা জারি করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ঢাকার মহানগর হাকিম আরিফুল ইসলাম এ মামলার এসব আসামি পলাতক থাকায় এ পরোয়ানা জারির আদেশ দেন।
এদিন মামলাটি তদন্ত করে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ সিআইডির দেওয়া প্রতিবেদন আমলে নেয় আদালত। পরে বিচারক ভারতে অবস্থান করা শেখ হাসিনাসহ অন্য আসামিদের গ্রেপ্তারে পরোয়ানা জারির আদেশ দিয়ে আদালত তাদের গ্রেপ্তার করা গেল কি না সে বিষয়ক প্রতিবেদন দাখিলে ১১ সেপ্টেম্বর দিন ঠিক করে দেন।
এর আগে এদিন ২৮৬ জনকে অভিযুক্ত করে মামলাটির তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সিআইডি পুলিশের সহকারী পুলিশ সুপার (সাইবার ইনভেস্টিগেশন অ্যান্ড অপারেশন্স) মো. এনামুল হক।
সিআইডি চলতি বছরের ২৭ মার্চ শেখ হাসিনাসহ ৭৩ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে একই আদালতে এ মামলা দায়ের করে। এর আগে জারি করা দুদকের এবং আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি আছে সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে।
আদালতে করা এ মামলায় বলা হয়, ২০২৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর অনলাইন প্ল্যাটফর্মের বৈঠকে ‘জয় বাংলা ব্রিগেড’ গঠন করে একটি গৃহযুদ্ধের মাধ্যমে পলাতক শেখ হাসিনাকে পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বুঝিয়ে দেওয়া এবং তা নিশ্চিতকরণের জন্য শেষনিঃশ্বাস পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাবেন বলে অনেকেই প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। মোট ৫৭৭ জন অংশগ্রহণকারী দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে ওই জুম মিটিংয়ে অংশ নেন এবং শেখ হাসিনার সব নির্দেশ পালন করার ব্যাপারে একাগ্রচিত্তে মত প্রকাশ করেন।
এজাহারে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহসভাপতি রাব্বি আলমের হোস্টিংয়ে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং হোস্ট, কো-হোস্ট ও অংশগ্রহণকারী নেতাকর্মীদের কথোপকথনের ভয়েস রেকর্ড পর্যালোচনায় ‘জয় বাংলা ব্রিগেড’ নামের প্ল্যাটফর্মে দেশ/বিদেশ থেকে অংশগ্রহণকারীরা বৈধ সরকারকে শান্তিপূর্ণভাবে দেশ পরিচালনা করতে দেবেন না বলে আলোচনা হয়। সেই সঙ্গে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম মিটিংয়ে বর্তমান সরকারকে উত্খাত করার জন্য গৃহযুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধের সুস্পষ্ট উপাদান রয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে।
সিআইডি বলছে, এতে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধের সুস্পষ্ট উপাদান রয়েছে বলে প্রতীয়মান হওয়ায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে মামলাটি দায়ের করলে আদালত তা আমলে নিয়ে সিআইডিকে তদন্তের নির্দেশ দেন।
এ মামলায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি রাব্বি আলমসহ ৭৩ জনের নাম দিয়ে মোট ৫০৩ জনকে আসামি করা হয়, যারা শেখ হাসিনার সঙ্গে অনলাইন মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে পুলিশের ভাষ্য।
ছাত্র-জনতার প্রবল আন্দোলনে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর হত্যার অভিযোগে বিভিন্ন থানায় ও আদালতে ডজন ডজন মামলা হতে থাকে।
এর মধ্যেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকার জুলাইয়ে সংঘাতে মৃত্যুর ঘটনা ‘গণহত্যা’ হিসেবে বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচারের উদ্যোগ নেয়। পাশাপাশি শেখ হাসিনার সময়ে গুমের অভিযোগেও একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে ট্রাইব্যুনালে।
ইতোমধ্যে ‘গণহত্যা’, ‘গুম’ এবং শাপলা চত্বরে ‘গণহত্যার’ তিন মামলায় শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে ট্রাইব্যুনাল। আসামি প্রত্যর্পণ চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ সরকার তাকে ফেরত পাঠানোর অনুরোধ জানালেও ভারত তাতে সাড়া দেয়নি।