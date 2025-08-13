গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
00
    প্রতি মিনিটে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য, রাতের ঘুম কেড়ে নেবে এই ওয়েব সিরিজ

    শীর্ষ সংবাদ ডেস্ক
    আগস্ট ১৩, ২০২৫ ৬:৪৯ অপরাহ্ণ
    বর্তমানে এখন ওয়েব সিরিজ দেখার নেশার মতন সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। একটা সময় মানুষ যখন কার্যত ঘরবন্দী হয়ে বসেছিল, তখন কিন্তু মুঠোফোনের মাধ্যমে ছোট ছোট ওয়েব সিরিজ তাদের সময় কাটানোর জন্য একমাত্র পথ ছিল।

    ছোট ছোট ওয়েব সিরিজগুলো দেখতেও যত সুন্দর এবং দেখতেও কম সময় লাগে, বর্তমান প্রজন্মের হাতে অত সময় কোথায়? তারা এতটাই ব্যস্ত থাকে, যে টেলিভিশনে বসে দীর্ঘক্ষণ সময় ধরে সিনেমা দেখা, তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। তখন সেই জন্য তারা এই মুঠোফোনের মাধ্যমে ওয়েব সিরিজগুলো দেখে ফেলে।

    এই ওয়েব সিরিজের মাধ্যমে অনেক নতুন নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী নতুন করে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছেন। বিশেষ করে এই ধরনের সিরিজগুলোতে যারা অভিনয় করেন, তারা কিন্তু অন্যান্য সিনেমায় যারা অভিনয় করেন, তাদের থেকে অনেক বেশি সাহসী হয়, কারণ এই ধরনের ওয়েব সিরিজের পরতে পরতে ছড়িয়ে থাকে, অনেক সাহসী রোমান্টিক দৃশ্য। যার জন্য আপনাকে অবশ্যই প্রাইভেসি খুঁজতে হবে।

    এই প্ল্যাটফর্মগুলো এই বোল্ড দৃশ্যগুলিকে সাজিয়েছে নতুন প্রজন্মের জন্য। এই ধরনের ‘ইরোটিক’ ওয়েব সিরিজগুলো এমন সুন্দর করে সাজানো যে আপনার একবার নয়, বারবার দেখতে ইচ্ছা করবে। তবে একটা কথা মাথায় রাখবেন, এই দৃশ্যগুলো কিন্তু বাড়ির সকলের সামনে আপনি একেবারেই দেখতে পারবেন না। এর জন্য আপনাকে আলাদা নিজস্ব জায়গা খুঁজে নিতে হবে। বর্তমান প্রজন্মের হাতে অত সময় নেই, তাই সিনেমা হলে গিয়ে সিনেমা দেখার ইচ্ছাও নেই, তাই তো হাতে একটা এন্ড্রয়েড ফোন থাকলেই হবে। বর্তমান প্রজন্ম ঝুঁকছে বিভিন্ন ধরনের ওয়েব সিরিজ দেখার দিকে।

    সম্প্রতি উল্লুতে অসাধারণ একটি ওয়েব সিরিজের ট্রেলার রিলিজ হয়েছে। যা দেখে ফেলেছেন তাই লক্ষ লক্ষ মানুষ। এখানে অসাধারণ অভিনয় করেছেন রিধিমা তিওয়ারি, আলিয়া নাজ আরো অনেকে। এই অসাধারণ ওয়েব সিরিজটির নাম সংস্কারি। ওয়েব সিরিজটি দেখে যদি ভালো লাগে তাহলে অপেক্ষা করতে হবে ৩১ তারিখ পর্যন্ত কারন ৩১ শে অক্টোবর ভিডিওটি রিলিজ করছে। মাখোমাখো শয্যা দৃশ্যে অভিনয় করেছেন আমাদের সকলের প্রিয় অভিনেত্রী আলিয়া।

    শীর্ষ সংবাদ | নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

    জে এম আলী নয়ন

