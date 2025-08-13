বৃহস্পতিবার ১১ ঘণ্টা গ্যাস থাকবে না ঢাকার যেসব এলাকায়

গ্যাস পাইপলাইন স্থানান্তর কাজের জন্য বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।
বুধবার (১৩ আগস্ট) বিকেলে তিতাস গ্যাস এক বার্তায় এই তথ্য জানায়।
বার্তায় বলা হয়, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মোট ১১ ঘণ্টা চিটাগাং রোড, সারুলিয়া, স্টাফ কোয়ার্টার, গলাকাটা ব্রিজ, মাতুয়াইল, মৃধা বাড়ি, সানার পাড়া, বড়ভাঙ্গা, মাদানীনগর ও রসুলনগর এলাকায় বিদ্যমান সব শ্রেণির গ্রাহকের গ্যাস সরবরাহ বন্ধ থাকবে।
এছাড়া ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) বাধের আশপাশের এলাকায় গ্যাসের স্বল্পচাপ বিরাজ করতে পারে বলেও জানানো হয়েছে।
গ্রাহকদের সাময়িক অসুবিধার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ।