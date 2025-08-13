নির্বাচনকালীন সরকারে থাকছি না: আসিফ মাহমুদ

নির্বাচনকালীন সরকারের থাকবেন না বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।
আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) আসিফ মাহমুদের ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে এ কথা বলা হয়েছে।
পোস্টে শেয়ার করা একটি কার্ডে আসিফ মাহমুদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ‘নির্বাচনকালীন সরকারে থাকছি না। রাজনীতি সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের নির্বাচনকালীন সরকারের থাকা উচিত নয়।’
