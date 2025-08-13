গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    নির্বাচনকালীন সরকারে থাকছি না: আসিফ মাহমুদ

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    আগস্ট ১৩, ২০২৫ ৫:২২ অপরাহ্ণ
    Link Copied!

    নির্বাচনকালীন সরকারের থাকবেন না বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া।

    আজ বুধবার (১৩ আগস্ট) আসিফ মাহমুদের ফেসবুক পেজে দেওয়া পোস্টে এ কথা বলা হয়েছে।

    পোস্টে শেয়ার করা একটি কার্ডে আসিফ মাহমুদের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ‘নির্বাচনকালীন সরকারে থাকছি না। রাজনীতি সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের নির্বাচনকালীন সরকারের থাকা উচিত নয়।’

    Posted by Asif Mahmud Shojib Bhuyain on Wednesday 13 August 2025

