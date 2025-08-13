গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত, নিবন্ধন নং ১১৪
    যশোরে যুবলীগ কর্মীকে কুপিয়ে ও গলাকেটে হত্যা

    নিজস্ব প্রতিবেদক
    আগস্ট ১৩, ২০২৫ ৪:৪৫ অপরাহ্ণ
    যশোরের পল্লীতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যুবলীগ কর্মী রেজাউল ইসলামকে (৪৮) কুপিয়ে ও গলাকেটে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। নিহত রেজাউল ইসলাম গ্রামের গোলাম তরফদারের ছেলে।

    মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) দিবাগত রাত ১২ টার দিকে যশোর সদর উপজেলার দৌলতদিহি গ্রামে এ হত্যাকাণ্ড ঘটে।

    পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে দুর্বৃত্তরা রেজাউল ইসলামকে তার বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে পাশেই তাকে কুপিয়ে ও গলাকেটে হত্যা করে।

    খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে লাশ উদ্ধার করে যশোর জেলা হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।

    স্থানীয়রা জানান, নিহত রেজাউল ইসলাম যুবলীগের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। তার নামে হত্যাসহ একাধিক মামলা রয়েছে। হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক আতঙ্ক বিরাজ করছে।

    যশোর কোতোয়ালি থানার ওসি আবুল হাসনাত খান বলেন, ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্তে কাজ করছে পুলিশ। অপরাধীদের দ্রুত গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনা হবে।

